Julieta Riera, la joven que murió al caer desde un octavo piso en abril de 2020 en Paraná, alcanzó a advertir el drama que vivía junto a su novio, Jorge Julián Christe, quien es juzgado por el femicidio de su pareja.

"Tu hijo me da miedo. Toma un poco (de alcohol) y me pega. Se pone como loco. Yo lo amo, pero así no puedo", le dijo Riera a la madre de Christe, la ex jueza en lo Civil y Comercial Ana María Stagnaro.

Christe está siendo juzgado por el delito de "homicidio triplemente agravado por el vínculo, alevosía y mediando violencia de género".

Allí, un perito forense aseguró que Riera llegó a enviarle un mensaje a la madre del acusado donde le advirtió que era víctima de violencia de género. Lo hizo en la madrugada del 1 de enero del 2020, cuatro meses antes de morir.

Christe está acusado por el asesinato de su pareja en abril de 2020.

El mensaje fue difundido por Fernando Ferrari, un perito tecnológico a cargo del área celulares del Ministerio Público Fiscal (MPF), quien en el juicio por jurados a Christe dio a conocer el resultado de las pericias a cuatro teléfonos celulares secuestrados en distintos allanamientos realizados en el marco de la causa.

Al recibir el mensaje, la ex jueza Stagnaro le respondió a Riera que se quedara tranquila y le preguntó si se encontraba bien.

En tanto, el fiscal Ignacio Aramberry le pidió al perito que mostrara otra conversación, entre la ex jueza y la ex pareja de Christe, ocurrida el 14 de enero de 2019.

“Está mal y lo van a denunciar por violento y demás cosas. Julián está haciendo las cosas mal y si vos no lo ayudás, nadie lo va a hacer. Va a terminar con un quilombo de la gran puta”, le advirtió la expareja y madre del hijo del acusado.

Riera, que tenía 24 años, murió en la madrugada del 30 de abril de 2020 cuando cayó del balcón de un octavo piso del edificio de la calle San Martín 918, en la capital entrerriana.

La joven, que tenía un hijo menor de edad, presentaba más de 31 lesiones, hematomas, hemorragias y excoriaciones en el rostro, cuello, brazos y piernas, según determinaron los médicos forenses, lesiones que, “principalmente en la zona del cuello, fueron anteriores a la caída”, lo que indica que fue agredida.

Riera y Christe convivía desde hacía un año y medio y “más de 10 personas” entre familiares y amigos de la chica “sabían que la relación estaba caracterizada por la violencia de género”, dijo el fiscal.

Christe llegó al juicio detenido en su domicilio y bajo la custodia de su madre.