Efectvos de la Policía Bonaerense ubicaron a la joven que violó la cuarentena en el baúl de un taxi para encontrarse con un chico en el Puente Pueyrredon. Fue encontrada en su casa del partido bonaerense de Avellaneda.

Su historia se conoció en las últimas horas cuando cruzó el control policial impuesto en el acceso a Capital Federal desde el partido de Avellaneda, adentro del baúl de un taxi, y para consagrar su hazaña, grabó un video que subió a las redes sociales en el momento del hecho.

.

El hecho tuvo lugar en la madrugada del martes, cuando la joven (se desconocen sus datos filiatorios) relató en el video subido desde su teléfono celular, que "iba en un taxi y me detuvieron en el puente Pueyrredón. Me pidieron papeles que no tenía, sólo el DNI tenía, y me escoltaron hasta cerca de mi casa de pedo porque el policía se desvió. Me volví a subir al taxi, sólo que ahora vamos a pasar el control pero metida en el baúl, o sea, Cristian mirá lo que hago por vos".

El mensaje de la chica, mientras estaba estirada en el baúl de la unidad y su cabeza daba al tubo de gas, se produjo en el momento que el taxista la cruzaba hacia Capital Federal. Tras la violación de la cuarentena de la joven y posterior difusión del video, efectivos de la Policía Federal intentar identificar y detener a la autora del episodio, aunque la misma suerte podría correr el taxista que la llevó.