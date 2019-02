Raúl Velaztiqui Duarte, el hombre que llevó a Natacha Jaitt al salón de eventos Xanadú, de la localidad bonaerense de Villa La Ñata, donde fue encontrada sin vida, fue detenido por falso testimonio luego de que los investigadores cotejaran su primera declaración testimonial con la segunda y registraran varias contradicciones.



Uno de los investigadores señaló que Velaztiqui Duarte "mintió en cuanto refirió que no sabía nada del celular de Natacha y verdaderamente lo había sacado él de la mochila y lo había llevado a su auto".



Además, la misma fuente explicó que el empresario dijo que "no manipuló nada en la habitación y de las imágenes (de las cámaras de seguridad) se observa cómo se lleva una prenda que puede ser con lo que envolvió el celular".



"También dijo en su primera declaración que el cuerpo estaba boca arriba y ahora dijo que estaba boca abajo", agregó el informante.



La palabra de Ulises Jaitt



"Se comprobó el accionar desastroso de Duarte. Le sacó el celular para que no se pudiera comunicar. Lo llevó con una toalla para que no quedaran huellas. Mintió en la posición en la que encontraron a mi hermana"



"Esto podría ser una homicidio. Quiero ser cauteloso pero está todo a la vista. El que no quiera verlo es ciego"



"No había ninguna relación de amistad entre mi hermana y Duarte"



"El peritaje del celular va a ser importante porque se va a saber cómo se organizó la reunión con Duarte"



"Además, la otra testigo, Luana, en la declaración testimonial dijo que vio a mi hermana consumir drogas y en una declaración televisiva dijo todo lo contrario"



"El tiempo me está dando la razón. Todo indica que esto fue un homicidio"



"A Natacha le hicieron una cama. La llevaron con el cuentito de un trabajo y apareció muerta"