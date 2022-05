Este martes se filtró una conversación entre el futbolista de Boca Sebastián Villa y la mujer que lo denunció por abuso sexual, en donde se puede ver cómo el delantero colombiano se referiría en el chat al presunto hecho e intenta persuadir a la víctima de no tomar una decisión sobre el tema.

En la captura del chat que mantuvieron ambos, que fue revelada por Canal 13, se pueden ver algunas líneas que dejarían expuesto al futbolista, en el marco de la causa que lleva adelante la UFI N°3 de Esteban Echeverría por la denuncia de abuso sexual con acceso carnal.

El chat muestra como en un principio Villa le dijo a su presunta víctima que él sabe que ella es "buena", a lo que la mujer le responde que fue "demasiado buena". Es en ese momento que el delantero envió quizás la frase más comprometedora de la conversación.

"Ahora estoy arreglando con el vecino que llamó a la poli", sostuvo Villa, que se referiría allí a un hombre que habría escuchado gritos en el hogar de la denunciante y parece intentar encubrir el presunto episodio de abuso que denunció la joven.

El hecho habría ocurrido en el barrio cerrado donde vivía el jugador, en la zona de Canning. En ese sentido, la fiscalía descubrió que, efectivamente, existió un llamado al 911 y que un patrullero fue hasta el lugar aquella noche, pero no llegó a ingresar al country.

El chat entre Villa y su presunta víctima de abuso sexual (Canal 13).

"He tomado una decisión", afirmó luego la mujer, en donde haría alusión a que lo denunciaría por abuso, a lo que Villa respondió: "¿Cómo así? Tú a mí me quieres y yo siempre te he llevado bien. Veámosnos y hablemos".

Caso Sebastián Villa: la médica que atendió a la denunciante negó que haya existido un abuso sexual

La médica que el año pasado atendió a la víctima en el Hospital Penna declaró frente a las fiscales de la UFI N°3 de Esteban Echeverría, que investigan al delantero colombiano por la denuncia de abuso sexual con acceso carnal.

En su relato, la joven había sostenido que la ginecóloga le dijo que tenía lesiones compatibles con abuso sexual y la instó a hacer la denuncia.

Sin embargo, en su presentación de este martes, la ginecóloga aseguró que no recuerda haber atendido a la víctima y que si hubiese constatado lesiones compatibles con abuso las habría dejado asentadas.

Por su parte, desde la Fiscalía volvieron a citar a la víctima, también para este martes desde las 9, para que se someta a lo que se conoce como Qi firme victimológico.