El partido bonaerense de Moreno atraviesa sus horas más dolorosas luego del hallazgo del cuerpo de Camila Aldana Tarocco, de 26 años, quien estaba desaparecida desde 11 días. Amigos publicaron en redes sociales su pedido de justicia por la joven y apuntaron a la violenta relación que mantenía con su ex pareja, el único sospechoso detenido por el crimen.

"Amiga, me duele el corazón, te juro. No puedo entender que hoy ya no estás conmigo. Mi única amiga, la persona con la que contaba todos los días", publicó en su perfil de Facebook Rocío, amiga de la joven encontrada asesinada dentro de una bolsa, a unas 20 cuadras de su casa y a 200 metros de la vivienda de su ex pareja, en la avenida Monsegur y la calle San Cayetano.

En la misma publicación, pidió que "se haga justicia" por Camila, mamá de dos chicos de 5 y 7 años; y apuntó a Ariel Alberto González, la ex pareja de la joven y único detenido, como responsable del femidio: "Me da bronca e impotencia que no tuviste derecho a elegir y un hijo de mil puta lo hizo por vos. Y te arrancó la vida, no quería verte feliz con nadie, y él tampoco te quiso hacer feliz porque te golpeaba, te manipulaba como quiso. Hizo de vos lo que a él se le canto las pelotas".

Al igual que el resto de sus familiares y amigos, Rocío compartió fotos de Camila desde el momento en que ella desapareció, el pasado 4 de abril, cuando iba a cobrar a un cajero automático los 10 mil pesos del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que el Gobierno Nacional otorga a los trabajadores del sector informal mientras está vigente la cuarentena por el coronavirus.

"¿Cómo le decís a esas criaturas que su papá mató a su mamá? Tantas preguntas sin respuesta. Se me llenan los ojos de lágrimas con sólo pensar en el dolor de la familia, ¿qué más van a esperar para hacer algo? ¿Cuántas más tienen que matar? Dejen de matarlas", compartió la amiga de la víctima en otra publicación junto con el reclamo de "En Moreno falta y faltará Camila".

.

Cerca de las 0.30 de este miércoles, una brigada policial con canes rastreadores detectaron tierra removida entre unos pastizales y encontraron una bolsa negra que contenía el cadáver de Camila.

La fiscal 3 de Moreno-General Rodríguez a cargo de la causa, Luisa Pontecorvo, se presentó en el lugar y ordenó trasladar así como fue hallado el cuerpo a la morgue judicial de General Rodríguez, donde será sometido a la autopsia con el fin de establecer la causa de la muerte y la fecha.

Camila había desaparecido la mañana del sábado 4 de este mes y el lunes 6 su familia radicó una denuncia formal que dio inicio a la investigación.

En el marco de la causa, el último 8 de abril, la fiscal dispuso el arresto de la ex pareja de Tarocco, González, quien declaró en esa oportunidad que había estado con ella hasta el sábado a la mañana, ya que luego de pasar la noche juntos la había acompañado hasta una parada de colectivos.

Según el acusado, tras despedirse, Camila se iba a cobrar a un cajero automático, pero sus dichos no convencieron a la fiscal, quien lo dejó detenido como sospechoso de la desaparición de Camila y también porque descubrió que había violado una prisión domiciliaria que le impusieron por una causa por violencia de género que tramita en la Justicia de General Rodríguez.

Además, dijeron los voceros de la investigación, la funcionaria judicial estableció luego que el dinero del IFE depositado en la cuenta de la joven no había sido extraído ni se había realizado ningún movimiento, es decir que Tarocco nunca había llegado al banco.

Camila, junto a su ex pareja González (Facebook).



Para esta jornada, con la luz del día, la fiscal ordenó una nueva inspección en el lugar del hallazgo del cuerpo y la búsqueda de pruebas que puedan incorporarse a la causa. Para el jueves, en tanto, tiene previsto indagar al sospechoso detenido.

En el marco de la pesquisa, Pontecorvo también demoró para que declare a la actual pareja de la joven, un ex soldado voluntario, aunque luego fue liberado pero aún continúa sujeto a la investigación judicial.