Un hombre que trabaja como sonidista y vive en la localidad de Plaza Huincul, en Neuquén, denunció que un grupo de personas intentaron estafarlo por Facebook y WhatsApp, ya que según él, le pidieron 200 mil pesos a cambio de no escracharlo como pedófilo.

Según informó el medio local LM Neuquén, el supuesto damnificado se llama Sergio Tascone, quien precisó que la estafa comenzó el viernes pasado cuando un grupo de personas lo contactaron a través de Facebook, primeramente para contratarlo por un evento que sucedería en la ciudad de Plottier.

"Si me pagan lo que corresponde, yo voy hasta la luna", contó en diálogo con FM Fuego (105.9) de Cutral Co qué fue lo que dijo cuando lo contrataron por Messenger y le preguntaron si tenía problema en viajar de una ciudad a la otra.

Sin embargo, el problema comenzó el sábado pasado, cuando le llegó un mensaje de Whatsapp de un número desconocido, por el cual le propinaban insultos por parte de un supuesto padre de una nena con discapacidades y retraso madurativo, quien lo acusaba de ser un pedófilo y de haber mandado fotos pornográficas.

"Yo le creí al hombre, pensé que era cierto que a su hija le habían enviado fotos pornográficas, pero le explicaba que no había sido yo. Que quizás había sido otra persona haciéndose pasar por mí. Quizás me habían hackeado la cuenta, no sé. Por eso seguí la conversación con este hombre y le preguntaba qué podíamos hacer para tratar de solucionar el problema, pero no había caso", narró Tascone.

Según aseguró el hombre, los estafadores le habían mandado capturas de pantalla de los perfiles de su madre, hermana, hijos, sobrina y otros miembros de su familia para amenzarlo con que le iban a mndar las supuestas fotos a sus contactos.

"Entonces le dije que me las mandara a mí, si supuestamente era yo el que aparecía en esas fotos. Y me las mandó. La cara era la mía, de fotos que yo mismo publiqué en Facebook, pero la parte de abajo no era yo. En una aparezco con el torso desnudo, que sí es mía, que me saqué este verano en Las Grutas, pero la parte de abajo tampoco soy yo", indicó.

Luego de que lo amenazara en repetidas ocasiones y ante la voluntad del sonidista de intentar solucionar el asunto, el estafador le dijo que el tratamiento que ahora iba a requerir su hija, porque había tenido "un retroceso por las fotos que le habían enviado", le iba a costar 200 mil pesos.

"Me pidió que le haga una transferencia por ese monto y que si lo hacía, todo quedaba ahí, no me escrachaba, no me acusaba de pedófilo. Recién en ese momento me di cuenta de que se trataba de una estafa", señaló el hombre.

La denuncia por la estafa y la amenaza a los familiares

Tascone se dirigió a la Comisaría Sexta de Plaza Huincul y le contó al oficial de turno que estaba siendo víctima de una estafa. Intuitivamente decidió bloquear luego el número del cual le llegaban las amenazas y ahí se dio cuenta de que la característica no era de Neuquén, sino de Comodoro Rivadavia.

Además, el hombre aseguró que a algunos familiares les llegaron mensajes a través de Facebook, solicitándoles un número telefónico para enviarles fotos "que les van a interesar".

A pesar de que luego le llegaron otras amenazas desde otro número, también con la misma característica, él los ignoró primero y luego los denunció.