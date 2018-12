La Sala IV de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional ratificó el procesamiento por abuso sexual con acceso carnal a un hombre que no utilizó preservativo a pesar de que la mujer con la que estaba en su domicilio le había pedido mantener relaciones sexuales con protección, informaron este viernes fuentes judiciales.



El hecho ocurrió el último 6 de abril en el barrio porteño de Almagro cuando el hombre identificado como F.D.C. llegó a su domicilio junto a una mujer (M.D.), a quien había conocido en un local bailable, con quien mantuvo relaciones sexuales con protección porque “esa era la condición que había impuesto” la mujer, de acuerdo al fallo.



Pero el hombre no cumplió con lo acordado. Los camaristas dijeron que la víctima no estaba obligada a tolerar actos de naturaleza sexual que no deseaba soportar.