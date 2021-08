Una joven denunció que a bordo de un colectivo de la línea 543 un hombre la manoseó. El chofer no le creyó.

El hecho tuvo lugar el viernes por la noche, cuando se había subido al colectivo para ir a su casa, era la única pasajera, en Lomas de Zamora.

"En Laprida sube al colectivo un hombre, y se sienta en el asiento detrás de mí. Como el colectivero iba con la música fuerte este hombre comienza a cantar y a medida que pasa el tiempo se iba acercando más, prácticamente cantando en mi oído", describió.

"Al sentir su mano, automáticamente reaccioné, me di vuelta y empecé a gritarle '¿Qué hacés? Sos un degenerado, ¿Cómo me vas a tocar?¿Qué te pasa?' y cosas así. A lo que él me empieza a pedir disculpas una y otra vez y saca un carnet de discapacidad", continúo.

Ella cambió de asiento: "A todo esto el chofer no se enteró de lo que había pasado".

Subieron al colectivo una mujer y sus hijos quienes presenciaron la discusión con conductor. "Yo ya me encontraba muy mal por la situación, no puedo describir la bronca, impotencia y demás cosas que sentí en ese momento. Sólo pensaba que no podía creer lo que me estaba pasando", expresó.

Ella lo había reconocido porque "es del barrio".

"Cuando supe que se acercaba el momento que él estaba por bajar y veo que se para, tomé el valor y le dije 'Lo que hiciste está mal, vos sos un degenerado, yo sé quién sos y sé dónde vivís'. A lo que me responde 'Ya te pedí disculpas'. Ahí sí se ve que el chofer escucha y pregunta 'qué pasa' y cierra le puerta de atrás que es por donde iba a bajar esta persona", indicó.

Según el realato de la joven el chofer le dijo: "Yo qué sé si vos tenés algo personal contra el pibe por eso haces esto. Yo estoy manejando y no vi nada".

"Mi indignación en ese momento fue tan grande que me dirigí hacia el chofer para hablarle más de cerca y ahí le abre la puerta de atrás a esa persona para que se pueda ir y ahí fue cuando me quebré", aseguró.

"Además de pasar ese momento horrible, después tuve que aguantar que otra persona me haga sentir mucho peor. Y esto lamentablemente pasa siempre, es lo común. Y después pasan las cosas que pasan", sostuvo.

A través de sus redes un video en que se logra oír la última parte, en la que discute con el conductor, donde se oye a la joven decir: "No tenés idea lo mal que se siente una mujer cuando pasa por todas cosas ".

