El juez de Garantías Diego Piedrabuena fue detenido el último sábado por al menos dos horas luego de haber tenido un intercambio verbal con un cajero y haber forcejeado con un policía en un hipermercado de la ciudad de Neuquén.

El hecho ocurrió a las 15:30 cuando el magistrado junto a su esposa llegó a la zona de cajas y la empleada le dijo que no podían estar los dos en la misma zona por una cuestión de protocolo y medida de seguridad por la pandemia.

Ese pedido no fue tomado de buena manera por Piedrabuena quien le habría contestado de mala manera. Esa situación fue vista por la seguridad del lugar que le pidió que se calmara ante la incrédula mirada del resto de los clientes.

La situación empeoró en cuestión de segundos y hubo un forcejeo y es ahí, donde interviene la esposa del juez, quien apararentemente habría agredido a una agente que estaba tratando de tranquilizarlos.

.

Por lo que trascendió, durante el altercado uno de las efectivos resultó con rasguños en ambos brazos.

Tras este violento episodio Piedrabuena y sus esposa fueron trasladados a la Comisaría Primera donde permanecieron hasta las 17:30.

El caso es investigado por la Fiscalía de Flagrancia y la fiscal Silvia Moreira, que lleva adelante la investigación, solicitó las cámaras de seguridad del hipermercado y se programaron entrevistas con el cajero, los policías y el personal de seguridad que estaba en el lugar.

También se pidieron exámenes médicos para ver si algunos de los protagonistas de la trifulca sufrieron algún tipo de heridas.

.

El descargo del juez Piedrabuena

El juez Diego Piedrabuena denunció que fue privado ilegítimamente de su libertad y eso lo investiga la Fiscalía de Actuación Genérica.

"Me siguió, me tironeó y me tiró al piso", afirmó ante el medio LM Neuquén, a quien le manifestó "no tener idea de por qué lo llevaban detenido", ya que ni siquiera "le informaron del hecho".

.

"Yo estoy operado y me protegía, en ningún momento lo agredí. Mi esposa lo empujó y ahí apareció una mujer policía. Nos llevaron a los dos a la zona que va a los baños, para que nadie viera y ahí le pegaron a ella", denunció.

"Esto no terminó en un caso como el de Sergio Ávalos y Facundo Agüero, porque mientras le estaban pegando a mi mujer en el piso, me identificaron y ahí se enteraron que era juez. Por eso no terminó en un caso como esos", añadió el magistado.

"No hay ninguna explicación de la detención. Las cámaras muestran que el policía me sigue y me tira al piso", sostuvo el juez penal DIego Piedrabuena" continuó.

"Por la forma en que estaba vestido, de jogging, y porque soy morocho, soy el target de las personas que suelen abusar. No terminó peor porque cuando di mi nombre, alguien se dio cuenta que soy juez", cerró.