Un adolescente de 16 años fue golpeado e inmovilizado por vecinos que lo acusaron de intentar robarle el teléfono celular a una mujer en la localidad bonaerense de González Catán. Las imágenes del episodio se viralizaron en redes sociales y muestran como el sospechoso está tirado en la vereda y se excusa: "Necesito comer, es la primera vez que robo".

En las filmaciones, dadas a conocer por Crónica HD, puede verse cómo el adolescente está inmovilizado en el suelo mientras era increpado por un grupo de vecinos. "Me sacó el celular y lo corrí", cuenta la damnificada, entre los presentes.

.

"Tengo 16 años y necesito comer. Es la primera vez que robo", se excusó el chico, lo que exacerbó el ánimo de quienes lo atraparon y comenzaron a insultarlo y golpearlo.

Una mujer lo cuestionó: "¿Por qué no vas a buscar comida a los comedores, que andás robando?". "No me peguen, no quiero hacer nada malo", se defendió el adolescente.

Minutos después, la Policía llegó al lugar y trasladó al acusado a la comisaría.

.