Un matrimonio de jubilados, integrado por un hombre de 89 años y una mujer de 84, fue golpeado y asaltado por tres delincuentes que ingresaron a robar a su casa de Lomas de Zamora.



El hecho sucedió cerca de las 7 de ayer en un domicilio de la calle Felipe Boero al 100. Los asaltantes rompieron una reja e ingresaron a la vivienda “con guantes y bajando con una soga”.

.



“Tres monstruos se nos tiraron encima de la cama”, dijo José, una de las víctimas, a TN

“Me pusieron algo negro en la boca y no me dejaba respirar”, dijo José que escuchaba como decían, “Matalo, Matalo”. “Me quería clavar una cuchilla y me agarró un ataque de nervios”, sostuvo la víctima y señaló: “Me agarraron entre todos y me dieron una paliza”, lamentó la víctima, tras lo cual enumeró: “Patadas, piñas, tengo el cuerpo deshecho”.

“Les pegaron y maltrataron con cuchillos. Se subieron a la cama y los quisieron asfixiar. Le cortaron una ceja a mi papá”, dijo el hijo de las víctimas.



Uno de los delincuentes le dijo a su padre “mirá cómo te mató a la vieja”, en referencia a la esposa.



Los delincuentes escaparon con 19.000 pesos y 3.500 dólares, que eran lo ahorros de toda la vida del matrimonio.



Personal de la comisaría 1ra. de Lomas de Zamora arribó al lugar y llamó a una ambulancia para la asistencia del matrimonio.



El hecho quedó caratulado como “robo en finca bajo la modalidad entradera” y es investigado por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1 de Lomas de Zamora.

.



La Policía Científica halló un par de guantes de latex de color azul y un cable tipo alargue utilizado por los delincuentes para ingresar a la vivienda.



Tas el relevamiento de las cámaras de seguridad de los vecinos se estableció que los tres asaltantes huyeron en un Chevrolet Meriva color negro.