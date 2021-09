Un hombre diagnosticado con esquizofrenia fue detenido luego de que publicara varios videos en la plataforma digital YouTube donde se exhibía junto a un gran armamento que tenía en su vivienda del barrio porteño de Colegiales.



El detenido, identificado por las fuentes como D.M.P, publicó varios videos se lo observa con un arsenal de armas en su casa y otro inyectándose con cinco jeringas de lo que aseguró que era penicilina.

Parte de lo secuestrado en la casa del detenido.

En uno de los videos, de aproximadamente 25 minutos, se lo ve vestido de blanco y realizando una, mientras recorría su casa y mostraba su habitación con todo el arsenal.En otra de las filmaciones se lo observaa la vez con lo que según señaló, sería penicilina.El hombre fue detenido luego de una investigación llevada a cabo por ely tras realizar un allanamiento.En su poder hallaron una escopeta

Los investigadors colaboración del Departamento de Seguridad de los Estados Unidos, en la que descubrieron, entre varias cosas, varios videos de la red social YouTube que el mismo acusado habría subido y donde se lo observa manipulando múltiples armas de fuego.

“Mis ametralladoras, itacas y revólveres, y realicé estas bendiciones para las Fuerzas Armadas”. Así se titula uno de los inquietantes videos publicados en Youtube por D.A.P..

Además de mostrar frente a la cámara algo del material bélico que tenía, D.A.P. -vestido con indumentaria que aparenta ser típica de Oriente Medio- con un relato casi sin sentido y con gestos militares.

“Les diré estas palabras de aliento a todos. Dijo el sol al combatiente más poderoso de los ejércitos: te convertiré en el faraón del universo y entonces yo responderé, responda conmigo, no lo haré. No seré faraón de ninguna cosa que tú ofreces y entonces el sol me dijo: por rechazar la temible bendición te expulsaré de la tribu eterna”, fue parte de lo que dijo a cámara.

D.A.P es ingeniero, soltero, no contaba con demasiadas visitas y no tenía relación alguna con los vecinos. Tenía su puerta blindada y como se ve en los videos, siempre vestía de blanco. Trabajaba en la Central Hidroelétrica de Atucha hasta que fue cesanteado por su carpeta psiquiátrica.

El ex RENAR le había concedido autorizaciones de tenencia de armas de guerra para colección. Sin embargo, cuando el organismo fue notificado de la salud mental del imputado, le revocó todas las autorizaciones y lo intimó a la devolución de armas. No lo habían encontrado hasta estos días cuando se comenzó a seguirlo en el marco de la investigación.

El detenido es paciente psiquiátrico,

D.A.P estaba siendo controlado y monitoreado permanentemente hace cuatro días hasta que consiguieron los allanamientos.

Se ordenó una pericia psiquiátrica para determinar su nivel de imputabilidad. Se encuentra detenido e imputado de tenencia y acopio de armas de guerra, municiones y explosivos, intimidación pública y amenazas.