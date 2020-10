Con los pelos de punta. Dos horas antes de que asesinara al policía Juan Pablo Roldán de una puñalada en el pecho, Rodrigo Facundo Roza, de 51 años, le mostró el arma homicida envuelta para regalo a un peluquero panameño y le dijo: "¿Querés que te muestre el regalito?". Él pudo haber sido la víctima del enfermo psiquiátrico.

"Yo no le contesté. Me pareció una actitud rara", contó Meldrick Lara, de la barbería Gentlemens. Sobre el supuesto regalo dijo que "era algo largo, envuelto en papel rojo con un lacito, un poco más largo que un libro y de una forma cilíndrica, de 3 o 4 centímetros". Era la tercera vez que lo veía y hacía quince días le había cortado el pelo.

"Le hice un corte clásico medio rockero, cortito en los costados y desmechado arriba. Él vino solo. Era más de escuchar que de hablar. Me hizo muchas preguntas a mí sobre cómo era Panamá, si había dólares o cómo estaba la economía allá. Se notaba que era una persona medicada, pero la conversación era normal", contó.

.

"Iba como alegre con su regalito. Estaba vestido con pantalón crema y camisa de cuadros. No lo vi mal ni deprimido, pero sí me pareció un tanto perdido, como que divagaba", recuerda. "Cuando yo me fui estaba perfecto, estaba bien, pero pasó lo que pasó", relató la madre de Roza en la puerta de su casa.

"Se levantó lo más bien, le pregunté por un cuadro que tengo en la casa de mi marido y me aconsejó lo que tenía que hacer", dijo. Roza tenía problemas psiquiátricos y su mamá contó que había intentado sin éxito conseguir otro especialista para que lo atendiera.