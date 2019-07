Martín Aucapiña volvía de la casa de su novia este domingo a las 6.30 cuando fue abordado por dos sujetos en la puerta de su vivienda que pretendían sacarle el celular. Al resistirse, la víctima perdió la vida y tratan de establecer si se trató de un crimen o un accidente que tuvo al intentar escapar del asalto.

La sangrienta secuencia tuvo lugar en las calles Pedro Ferré y Zárate, en Barrio Central, localidad bonaerense de Rafael Castillo.

De acuerdo con las fuentes policiales consultadas por Crónica, descartan la hipótesis de robo ya que la víctima tenía en su poder 1500 pesos. De todas formas, un joven de 27 años que asistió a la víctima estaba interesado en apoderarse del celular del herido, acto que finalmente consumó. A su vez, mientras Aucapiña se encontraba malherido pero consciente se negó a decir lo que le había sucedido.

LEÉ MÁS: Matan de un puntazo en la ingle a pibe de 15 años para robarle el celular y la billetera