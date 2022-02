Esta madrugrada la muerte de Gustavo Martínez, ex pareja del fallecido empresario Ricardo Fort y tutor de Felipe y Marta Fort, los hijos del millonario, llenaron de estupor a los vecinos del barrio porteño de Belgrano, quienes amanecieron con la noticia de que el personal trainer había perdido la vida tras caer del piso 21 del edificio ubicado en la calle Sucre 1949.

Pocas horas después del hecho, Felipe se expresó en su cuenta de Instagram con "stories".

“Las únicas personas que siempre estuvieron para nosotros, fueron (la niñera) Marisa, (el tío) Eduardo, (el abogado) César (Carozza) y amigos. Y más gente que queda por nombrar. Papá lo recibirá (a Gustavo) con los brazos cerrados. No opinen, no comenten, no saben y nunca supieron”, expresó el chico, quien cumplirá 18 años el 25 de febrero.

Parte de una de las "stories" de Felipe Fort.

De inmediato, publicó dos "stories" más, que luego borró. “Sí, brazos cerrados.. Una persona que no puede terminar de ´cuidarnos´, faltando 10 días para que cumplamos 18 ¿Tienen a Gustavo como una buena persona? ¿Después de lo que hizo? Mientras Martu y yo estábamos en el mismo departamento”, cuestionó.

Un tramo de otra de las "stories" de Felipe Fort.

Felipe agregó: “Agradezco tener una mentalidad madura para asumir esto en tan poco tiempo. Me parece muy hipócrita la gente que opina sin saber qué pasó y sin saber cómo vivimos los últimos siete años?”. Y finalizó: “¿En qué cabeza cabe? 17 años tenemos”.

Por su parte, Nicolás Pottery, sobrino de Martínez, en diálogo con América TV expresó: "Lo de Felipe es una falta de respeto".

Y, en su cuenta de Instagram y en alusión a su tío, cerró: "No te supieron devolver todo el amor que les diste. Me quedo con tu sonrisa. No te merecías tanto desprecio. No te merecías terminar así. Perdón, tengo mucho dolor".