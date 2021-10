Un terrible situación se vivió en Villa Zavaleta, donde una joven de 16 años estaba en una reunión familiar con amigos, y de pronto un sujeto que ya los había amenazado con dispararles si no bajaban la música, disparó una ráfaga de balas que impactaron en el cuerpo de la víctima, que quedó parapléjica por las heridas recibidas.

Fuentes policiales confiaron que el episodio tuvo lugar el pasado sábado, cuando Sandra (16) y Sara Lozano (21) acudieron al cumpleaños del tío de una amiga llamada Jocelyn. Las hermanas Lozano, de nacionalidad peruana, acudieron al lugar pasada la medianoche en la vivienda del barrio de Barracas.

“Estábamos pasándola bien, escuchando cumbia, comiendo algo y la puerta de la casa de los tíos de mi amiga estaba abierta para que corra aire. De repente vemos a un hombre a los gritos exigiendo de mala manera que bajemos la música: ’si no la bajan amanecen todos muertos’”, contó Sara.

No le dieron importancia y el sujeto hizo real su amenaza. “Yo estaba sentada conversando, no sé por qué miro hacia la puerta y vuelvo a ver a ese mismo tipo que desde la reja estira su brazo, veo un arma y empieza a disparar. Sentí entre ocho y diez balas”, cuenta.

Sandra y Sara Lozano fueron a una fiesta que terminó en pesadilla (Twitter).

Lozano señala que intentó cubrirse en la pared: “Recuerdo que mi hermanita estaba bailando cerquita mío, me doy la vuelta y la veo a Sandrita boca arriba, con sangre en el pecho”, acotó.

Sara intentó darle primeros auxilios, pues estudia enfermería y medicina en la Universidad de Buenos Aires (UBA), y llamó a las autoridades. “Por suerte la Policía vino rápido pero la ambulancia demoraba. Entonces decidí llevarme a Sandrita al hospital, contra lo que me decía la policía, que me insistía con que esperara a que llegara la ambulancia”, añadió.

Directo al Hospital Penna

Ella junto a un amigo (llamado Edylson) la llevaron al hospital Penna que está a diez minutos desde donde se dieron los hechos. “Mi amigo manejó con la mano ensangrentada y nos dijeron que el Hospital Penna estaba a unos diez minutos. Yo estaba atrás con Sandrita hablándole, moviéndole la cabeza para que no se durmiera, fueron minutos insoportables, interminables, que nunca en mi vida pensé que los viviría. No puedo creer que una persona reaccione de esa manera”, contó.

La joven también contó que su adolescente hermana está peleando por su vida, pero su estado es crítico pues la bala entró por la espalda, perforó el pulmón y lastimó la médula ósea. Lamentablemente no volverá a caminar y temen que padezca un paro cardiaco.

"Me dijo el médico de terapia intensiva que está en estado crítico y que no va a volver a caminar, quedó parapléjica. Dios, ¿por qué con mi hermanita, por qué?".

Sobre el atacante, la policía de la ciudad señala que dicho vecino tendría problemas mentales y se fugó en una moto, y ahora la Fiscalía Criminal y Correccional N° 51, a cargo de la doctora Nancy Olivieri, investiga el caso.

Investigación policial

Según el parte de la Policía de la Ciudad, "se estaba realizando una fiesta cuando un vecino, ofuscado por los ruidos de la música, luego de mantener una discusión verbal, efectuó varios disparos lesionando a cinco personas, con diversas consideraciones, atendidas en el Penna -ya fueron dadas de alta-, y una de gravedad (Sandra Lozano). Se allanó la casa del agresor, conocido como El Boli, que se dio a la fuga en moto".

En la tarde del jueves Sara pudo ver a su hermana, que salía del coma farmacológico. "Pude hablar con ella cuando estaba recién volviendo a la realidad. Un hilito de voz, apenas movía los labios, pero me preguntó cómo está ella, cómo yo la veía, si tiene algo, pero no le dije nada. Los médicos me dijeron que más adelante, con un psicólogo, se le dará el diagnóstico".

Sara relató que su hermana "es fuerte, pero que ama jugar al fútbol y le va a resultar muy duro enterarse que no volverá a caminar. Estaremos con ella en todo momento, para apoyarla y para que pueda salir adelante", describió sobre Sandra, quien cursa el cuarto año en el colegio Ramón L. Falcón, y tiene en claro que quiere recibirse de odontóloga.

Del autor de los disparos, "sólo se sabe que está prófugo, pero está identificado. Yo estuve hoy en la comisaría 4° para preguntar si se sabía algo de ese sujeto y no me dijeron nada, sólo que vaya a la fiscalía, que allí me informarán. Tengo entendido que allanaron su casa, que encontraron drogas y municiones. Yo le vi la cara y me llegó una foto de él y es esa persona. Quiero que pague por lo que hizo".