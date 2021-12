La actriz mendocina Griselda Sánchez, quien participó del Gran Hermano 4, denunció mediáticamente a Fabian Gianola por abuso sexual. El actor ya había sido citado a declarar, luego de que Viviana Aguirre y Fernanda Meneses lo acusaran ante la Justicia, por los mismos cargos que manifestó Sánchez.

“Era muy asqueroso... Cuando me saludaba, casi que me besaba la comisura de los labios. Si le decía algo, me hacía quedar como que lo estaba imaginando”, contó Sánchez en el programa TN “Show”.

Sánchez había trabajado en el ciclo “Bien tarde” junto a Gianola en el 2016. La denunciante manifestó que el conductor acusado “Tenía ‘la mano loca’. "Si te tocaba el cu... era ‘sin querer’”, afirmo la actriz.

Por otro lado, Sánchez agregó en su denuncia pública: “Cuando me llamaba para pasar un texto, siempre estaba en bóxer, con las piernas abiertas. Yo iba cambiada y maquillada para no tener que repasar la letra en su camarín”.

"Para mí fue tortuoso. Estuve triste durante mucho tiempo y me dijeron que no hablara porque él tenía muchos años de carrera y yo era nueva", afirmó la actriz por los abusos que sufrió por parte de Fabián Gianola.

Fabián Gianola no se presentó a declarar

El conductor no se presentó a declarar ante la jueza Ángeles Maiorano, que investiga su responsabilidad en siete presuntos casos de abuso sexual y pidió, a través de sus abogados, que le concedan la eximición de prisión. La sesión iba a ser virtual, pero el actor no quiso presentarse.

En un texto difundido por los abogados de Gianola, Federico Schumacher y Diego Onorati, los letrados señalaron que su defendido “niega todas y cada una de las acusaciones, y su angustia verdadera a causa de las imputaciones implicará un daño de imposible reparación”.

Para los abogados de Fabián Gianola, la locutora Marcela Viviana Aguirre y la actriz Fernanda Meneses “tienen raíz en problemas de índole laboral, y por la mendacidad y falta de escrúpulos de personas que quieren conseguir dinero en forma irregular y prensa” y expresaron que en la investigación existe “orfandad probatoria”.

El conductor solo hizo un descargó a través de un video en el que aseguró que está “tranquilo” porque se considera inocente.

La declaración del abogado de una de las víctimas

Por su parte, Alejandro Cipolla, abogado de Meneses, alertó que Gianola “tiene los medios económicos para fugarse del país”, por lo que también reclamó que no se haga lugar a la solicitud de la defensa del acusado. Además, subrayó que el actor “no puede salir (del país) por eso está recurriendo a la eximición de prisión para evitar una orden de detención” por parte de la magistrada.

Según indico Cipolla, su defendida cuenta con el testimonio de un psicólogo que manifiesta que Meneses “posee los indicativos de una persona que fue víctima de abuso sexual”. “Los peritajes psicológicos son pruebas por excelencia porque el abuso sexual es un delito que se da en un ámbito privado y que, generalmente, no posee testigos”, argumentó.

La jueza Maiorano todavía decide si es pertinente procesar a Gianola por la cantidad de pruebas o si espera la declaración de más testimonios y víctimas de acoso y abuso sexual por parte del también actor.