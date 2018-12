Ludmila Martínez tiene 18 años y es jugadora de futsal de River. En las últimas horas, uso su perfil de la red social Instagram para publicar un video en donde narra que cuando tenía 9 años sufrió un abuso sexual por parte de Eduardo Michelli, un ex entrenador del club Los Andes de Munro.



En tanto, radicó la denuncia en la Fiscalía Especializada en Violencia de Género de Vicente López.

"Abusó de mí y de muchas otras chicas. Cuando tenía 9 años me llevaba a su oficina, cerraba la puerta, me pedía abrazos, abrazos con otro tipo de intención y se quedaba un rato largo abrazándome, me decía que le gustaba", recuerda con profundo pesar la joven.

Por último, Martínez indicó que el degenerado aun sigue trabajando con menores y manifestó que cuando ocurrieron los hechos se calló porque no se animaba a contarlo, situación por lo que además se siente culpable: "Perdón por haberme callado en ese momento".



Esta es su denuncia

Entrevista exclusiva con Crónica HD