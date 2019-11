Una joven identificada como Sofía Gil Morales Castro, de 22 años, fue herida de gravedad de una puñalada en el interior del boliche Pinar de Rocha, en el partido de Morón, y se encuentra internada con pronóstico reservado luego de ser operada. Poco más tarde fue detenida otra joven de la misma edad, Micaela Emilce Rodríguez.

La víctima tuvo que ser trasladada al Hospital General de Agudos Luis Güemes, ubicado a pocas cuadras, donde continúa internada con pronóstico reservado tras ser operada. Tendría muy comprometido uno de sus riñones.

Los investigadores todavía trabajan en reconstruir el contexto en el que se dio el ataque. Para eso analizan las cámaras de seguridad del local. No obstante, ya se sabe que Rodríguez habría premeditado el ataque, para el que utilizó un cuchillo. Fuentes del caso señalaron que la joven habría ido directamente a herir a la víctima. ¿El motivo? Según indicaron fuentes policiales, Sofía habría empezado a salir con el ex novio de Micaela, circunstancia que esta última no pudo asimilar.

A partir del testimonio de testigos y datos de la investigación, el fiscal de la UFI N° 2 de Morón, Fernando Capello, logró identificar a la presunta agresora y ordenó un allanamiento en el barrio porteño de Caballito. Allí, en un departamento ubicado en Juan J. Biedma al 600, se detuvo como sospechosa a Micaela, que trabaja de portera en una escuela. La joven está acusada de "tentativa de homicidio" y en las próximas horas será indagada por el fiscal.