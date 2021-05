Una joven de Tucumán denunció a través de las redes sociales que su ex pareja identificado como Mauro Joaquín Jaime viola las restricciones y la amenaza de muerte.



La presunta víctima llamada Lourdes a través de su cuenta de Twitter @LourDaz1 hizo públicas las acusaciones contra su ex novio. Además, la joven reveló los chats en los que el presunto agresor la amenaza, según consignó "Contexto Tucumán".

Las fuertes amenazas que recibió la joven.

"Así que me pusiste perimetral vos??? Estás buscando que te mate Lourdes. Nadie ni nada te va a salvar, ni esa perimetral. Sabes bien que se todo sobre vos, hasta donde estás estudiando. Así que estas avisada vs. Por más que te andes escondiendo, te juro que te voy a encontrar. Hasta que no te prenda fuego y te mate no paro", habría escrito el acusado según la captura de pantalla de los chats recibidos que compartió Lourdes en Twitter.

En la publicación en la que adjuntó las fotos con los mensajes amenazantes que recibió, la joven escribió: " Estuvo un mes preso, tiene perimetral, prisión domiciliaria y aún así MAURO JOAQUÍN JAIME sigue amenazandome, me persigue a cada lugar que voy y no deja de hostigarme".

"Dada está situación tuve que dejar de juntarme con mis amigos y dejar de presenciar en mi lugar de estudio, ya que esta persona no deja de perseguirme y sabe TODOS mis horarios", agregó la chica en otra publicación. En esa línea, respondió a uno de los comentarios en la red social: "Lo peor de esta situación es que, teniendo prisión domiciliaria anda paseándose por todo Tucumán como si fuera totalmente libre".

No obstante, Lourdes remarcó: "Y no solo recibí amenazas de él, sino que sus padres siempre estuvieron a favor de su hijo y también me amenazan de muerte. Es la gran prueba de que todo empieza desde casa...".

El joven acusado por su exnovia de amenazarla de muerte.

Aún así aclaró que aunque realizó las acusaciones por Twitter, ya hizo la denuncia ante la justicia: "Cabe aclarar que el día 23/04 llegamos a un juicio abreviado, en la que él se hizo cargo de sus actos y PROMETIÓ no volver a hacer más nada".



