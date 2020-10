Una distribuidora de golosinas de 18 años fue golpeada y arrastrada por uno de los dos motochorros que la asaltaron cuando estaba levantando un pedido en un kiosco de la localidad bonaerense de Cuartel V, partido de Moreno, informaron este jueves fuentes policiales.



El hecho ocurrió el pasado miércoles al mediodía frente a un kiosco de la calle en Descartes, entre Tres de Febrero y Fray Antonio Marchena, de la mencionada localidad del oeste del conurbano.



La víctima se encontraba frente al kiosco tramitando un pedido para la empresa de golosinas en la que trabaja y en un momento dado fue sorprendida por uno de los dos motochorros que se le colgó del hombro para robarle su teléfono celular y su mochila.

El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad del comercio, y en los videos observó que la joven víctima cayó al piso y fue arrastrada unos metros por el asaltante para robarle las pertenencias.



El ladrón sólo logró arrebatarle el teléfono celular y luego escapó junto a su cómplice -ambos cubiertos con capuchas y tapabocas-, a bordo de una moto de color roja.



Esta mañana, Sandra, la dueña del kiosco contó cómo fue el asalto y reclamó por más seguridad en la zona: "Primero se fue una clienta y llegó la chica de las golosinas para levantarme un pedido y la tomaron del pelo y la tiraron al piso para robarle. Escuché los gritos", explicó.

"Le quisieron robar su mochila. La piba quedó en el piso. La joven me dijo que hace dos semanas le pasó lo mismo. La zona es tierra de nadie", agregó la comerciante, quien aprovechó para denunciar que ella sufrió un robo en su local meses atrás, y que en esa oportunidad no le tomaron la denuncia.



"Los delincuentes estaban en una moto. Los vecinos estamos solos y no nos cuidan", se quejó la mujer frente a unos diez vecinos que también se quejaron de la seguidilla de robos en Moreno.



Otra mujer dijo que el miércoles por la noche también hubo otro robo a una familia a quienes "le robaron el lavarropa y salieron a los tiros" y afirmó que "es tierra de nadie y hasta te matan por nada".

La joven fue llevada por vecinos a la comisaría de Las Catonas para radicar la denuncia, y la causa ya está en manos del fiscal Leandro Ventricelli, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1 de Moreno.



El 13 de este mes, también en Moreno, aunque en el barrio Villa Sala, Brenda Gutiérrez (24), fue asaltada por dos motochorros en la calle Centenario al 1700, quienes i ntentaron arrebatarle su teléfono celular, la arrastraron unos metros y terminó atropellada por un auto que embistió la moto de los asaltantes.

