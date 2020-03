Una joven de unos 25 años murió en la mañana del lunes al caer de un séptimo piso de un edificio ubicado en el centro de Mar del Plata, y fue aprehendido un hombre de 50 años que se encontraba con ella dentro del departamento hasta tanto se esclarezca si se trató de un hecho accidental, homicidio o suicidio.



El hecho se produjo pasadas las 7 de la mañana de este lunes cuando, por motivos que se intentan determinar, una joven cayó desde el séptimo piso de un departamento ubicado en el edificio ubicado en la zona de Salta al 1700 de esta ciudad. El fiscal de turno, Fernando Castro, se hizo presente en el lugar junto a autoridades de la policía y dispuso la aprehensión de un hombre de 50 años que se encontraba con la joven en el interior del departamento en el momento del hecho.

.



El fiscal explicó a la prensa que "el aprehendido se encontraba en la misma habitación que la mujer. Dispuse la aprehensión porque las circunstancias en las que todo sucedió no son claras". Asimismo, indicó que "cuando llego personal policial el hombre quería salir del lugar y no podía hacerlo porque no conocía el lugar; hasta que se esclarezca si se trata de un hecho accidental, suicidio o un hecho ilícito va a quedar aprehendido".





Castro indicó que "aún no pudo ser identificada la mujer, lo único que sabemos por el momento es que estaba alquilando desde el mes de enero ese departamento y ahora estamos tratando de ubicar al dueño del inmueble o algún documento en el interior del mismo". "En estos momentos se están analizando las cámaras de seguridad de la ciudad y privadas para determinar que sucedió y de potenciales testigos que pudieron haber escuchado o haber visto algo", indicó el funcionario judicial.



En el lugar trabajó el Cuerpo de Rescate de Bomberos ya que el cuerpo de la joven quedó tendido sobre el voladizo del edificio. Personal de la Policía Científica investiga en el lugar y el hombre aprehendido fue trasladado al Cuerpo Médico para las correspondientes pericias.