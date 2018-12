Una mujer y su hijo de cinco años están en grave estado luego ser atropellados por un auto de la Policía Federal que, según fuentes oficiales, estaban participando de una persecución en la localidad bonaerense de Lanús.



Tras el primer siniestro, el móvil policial se incrustó contra un árbol y tres policías que iban a bordo resultaron heridos. Los policías intentaban capturar a un grupo de delincuentes que se desplazaban en dos motos en la tarde del miercoles.



Los vecinos del lugar aseguran que el móvil circulaba sin la sirena encendida. El hecho ocurrió en Las Piedras y Chascomús, de la zona de Villa Obrera. La camioneta de la Fuerza Policial embistió a la mujer y su hijo que circulaban en moto.



La mujer, Sabrina Gómez, quedó internada en terapia intensiva mientras que el pequeño se encontraba en grave estado. Ambos fueron llevados al Hospital Interzonal Narciso López. El conductor de la camioneta quedó detenido por el hecho.



Laura, una vecina, llevó al nene al hospital en brazos y aseguró que no escuchó sirenas en el momento del hecho sino "solamente el impacto". Además, agregó que los efectivos "solo querían cubrirse" y en todo momento le preguntaban: "¿Qué es lo que vio?".



Luego, sostuvo: "También me decían si vi a uno de los ladrones tirado, un pibe de quince años, pero era un chico que no tenía que ver, que en el momento se resbaló con una bicicleta".



Con respecto al menor, dijo que lloraba y se desmayó antes de ser atendido, mientras que su mamá nunca estuvo cosciente y "estaba muy mal".



El caso fue caratulado como "lesiones culposas" e interviene la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) número 1 de Lanús.



El momento posterior al accidente