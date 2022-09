Una mujer incendió el auto de su ex pareja luego de que el hombre se negara a hablar con ella. El hecho sucedió en el exterior de una vivienda del partido bonaerense de San Fernando y quedó registrado en un video.

El violento episodio ocurrió a las 10.30 de la mañana de este domingo. Una joven comenzó a gritar hacia el interior de una casa ubicada en la calle Miguel Cané al 3100 para que su ex pareja la confrontara. "¡Salí que quiero hablar con vos!", se escucha decir a la joven en el video que se viralizó este lunes.

La agresora llevaba a una nena de 3 años en sus brazos cuando roció combustible al vehículo de su ex novio y lo prendió fuego, sin importarle el peligro al que se exponía tanto ella como la criatura que cargaba. Por fortuna, ninguna de las dos sufrió heridas.

Según revelaron los vecinos y la madre de la víctima, la mujer se presentó en el domicilio de su ex pareja, un hombre de 28 años, y comenzó a golpear la puerta para hablar con él.

Ante la negativa, amenazó con prenderle fuego su automóvil, un Volkswagen Gol de color blanco que estaba estacionado en la entrada de la vivienda. Minutos después, rompió el vidrio del lado del conductor y arrojó combustible al interior del vehículo, mientras sostenía a la menor en brazos.

Finalmente el hombre salió de su casa para detenerla, pero la chica logró prender fuego el auto y después escapó corriendo con la niña a “upa”.

En el video registrado por un vecino se observa cómo las llamas se tornaron incontrolables en pocos segundos. Momentos después arribaron al lugar efectivos de la Policía y los Bomberos Voluntarios lograron apagar el fuego.

La mujer fue denunciada por su ex pareja por delito de daños contra la propiedad. De acuerdo al dueño del vehículo, no es la primera vez que su ex novia se comporta de una manera violenta. Incluso antes del ataque, ella le había enviado un mensaje por WhatsApp, el cual decía: “Voy a ir y me voy a vengar”.