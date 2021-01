La comunidad cordobesa de Mendiolaza está conmocionada por el brutal asesinato a golpes de un hombre de 47 años en su domicilio. La única detenida es su pareja de 50 años, quien está imputada por el homicidio y acusada de mentirle a la policía para encubrir el crimen.

Todo ocurrió este domingo cerca de las 7 en una casa ubicada en Bv. Italia al 1.200, donde Marisa del Castillo llamó a la Policía y contó que su pareja, identificado como Ariel Rosales, se descompensó y no reaccionaba tras irse de la vivienda por una fuerte discusión y regresar todo golpeado, informó La Voz.

Al llegar al lugar, la ambulancia constató que Rosales estaba muerto. “Presentaba golpes en la cabeza. Muchos. Sin embargo, el relato de la mujer no cerraba por ningún lado. Era contradictorio, había lagunas, no encajaba”, detallaron fuentes policiales.

La causa recayó en en la fiscalía de Violencia Familiar de turno, a cargo de Betina Croppi. La fiscal fue quien ordenó la detención de la mujer, sindicada de haber sido la supuesta autora del crimen e imputada por homicidio agravado por el vínculo.

Según las primeras pruebas realizadas al cuerpo, tras una discusión de pareja, la mujer mató a golpes al hombre y luego inventó la otra historia.

No hay testigos, ya que la pareja no tenía hijos en común y el hijo adolescente de Del Castillo no estaba en la casa al momento del crimen, pero la Justicia asegura que se trataría de un hecho de violencia familiar.