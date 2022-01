Una mujer policía de 30 años fue asesinada hoy de al menos 10 cuchilladas en el cuello en su vivienda de Melchor Romero, La Plata, y por el hecho detuvieron a su expareja.



El femicidio se registró alrededor de las 2 de la madrugada en una vivienda ubicada en la calle 156, entre 529 y 530 cuando la víctima, identificada como Tamara Gómez Coronel, mantuvo una discusión con su expareja, el metalúrgico Nelson Iván Teves (34).

.

El hombre no aceptaba que la relación hubiera concluido y, en ese marco, se produjo una discusión tras la cual "Cuando la policía arribó al lugar alertada por un llamado al 911, los efectivos advirtieron que la víctimaSi bien la mujer fue trasladada de inmediatolos médicos no lograron salvar su vida.Pese a que aún no se llevó a cabo la autopsia, la policía estima que Coronel, que era oficial de policía en el Comando Patrulla La Plata Norte, rLos vecinos y la hermana de la víctimaEl hombrepoco después, en las calles 170 y 517, mientras caminaba con el torso desnudo, pantalón corto y ojotas." Tenía manchas de sangre y un corte en dedo pulgar de la mano derecha", detallaron los investigadores y precisaron que su auto fue encontrado en la casa de un familiar, ubicada en las calles 177 y 526.

.

Según testigos, Coronel y Teves se habían separado hace poco tiempo de común acuerdo yNo había alertas o antecedentes violentos por parte de esta persona. Pero el crimen fueprimero buscó a la nena, la dejó en lo del padrino y volvió al domicilio con un cuchillo.Luego, "tras conversar un rato con ella, el hombre la apuñaló y se marchó", añadieron los voceros.Interviene en la causa el fiscal platensquienes indagarán al detenido en las próximas horas.