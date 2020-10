Vecinos y allegados al panadero Gerardo Caivano, que fue asaltado el último sábado por cuatro delincuentes en la localidad bonaerense de Rafael Castillo, se manifestaron por la falta de seguridad en el lugar y afirmaron que "nunca vivieron nada igual en los últimos 40 años" por la cantidad de delitos en la zona.

Crónica HD estuvo presente en el lugar junto a los vecinos que manifestaron su preocupación por los recientes episodios de violencia y le brindaron apoyo al comerciante, que debió irse de su hogar por las amenazas anónimas que recibe a través de las redes sociales.

Vanesa, la mujer de Caivano, que afirmó que uno de los malvivientes que participó del hecho, se escapó del instituto de menores donde estaba en La Plata. "Por el momento nos vamos a ir, yo no me puedo quedar acá", manifestó la mujer al ser consultada por las amenazas que recibió.

.

"Los vecinos estamos mucho más unidos que nunca", expresó emocionada. "No podemos creer lo que estamos pasando, no podemos vivir de esta manera, el barrio no puede estar así", agregó.

Uno de las personas que acudió al lugar a expresar su descontento, afirmó que "durante la pandemia más de 30 personas perdieron a algún familiar por asesinato en el distrito".

.

Una jubilada que se acercó al lugar insistió sobre la falta de control y expresó que lo siente con respecto a la libertad que se manejan los ladrones: "Nosotros encerrados con rejas y ellos en la calle hacen lo que quieren".

La mayoría de los ciudadanos no dudó en expresar en su mayoría que "Somos nosotros o ellos" que "también los mataría" si tuviera que vivir un episodio similar.