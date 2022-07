En la provincia de Córdoba, se vivió un violento momento arriba de un colectivo. Mientras se encontraba en su horario laboral, un chofer de la línea 10, proveniente de la empresa cordobesa "Coniferal", reaccionó de una violenta manera con una mujer.

Luego de que una pasajera se acercara a él, para reclamarle un asiento para su hija, el hombre terminó agrediéndola físicamente. La niña tiene tan solo 10 años, y su madre estaba pidiendo un asiento para ella porque fue operada cinco veces.

"Distanciamiento social no hay acá, hermano, mira", comenzó diciendo la mujer en el video que se viralizó, debido a que el conductor le había pedido, de mala manera, que se ponga el barbijo."Podés estar diciendo lo del barbijo, pero te estamos pidiendo un asiento para la nena", continuó diciendo.

El momento en el que el chofer arroja el celular de la víctima.

Luego de no obtener ninguna respuesta por parte del hombre, la señora agredida le preguntó: "¿Me querés vos decir a mí que me vas a llevar con un policía? ¿Por pedirte un asiento para una nena operada?".

Ante los dichos de la mujer agredida, en el video, solo se puede ver al conductor del colectivo decir consecutivamente: "No grites".

Según el relato de la pasajera, el colectivero no quiso ayudarlas -a ella y a su hija- en ningún momento: “Yo no tengo por qué pedirte un asiento, pídanlo ustedes. En la próxima parada las hago bajar con la Policía”, les respondió él, según su confesión.

La víctima se acercó al chofer mientras lo filmaba con su teléfono celular, sin pensar que este reaccionaría con violencia. Al ver que la mujer estaba grabando la situación, el hombre le tiro el celular al piso, y comenzó a agredirla.

Se resolverá en la justicia

Si bien el momento exacto de la agresión no pudo ser captado por el teléfono de la mujer agredida, en el colectivo había un montón de testigos que podrán corroborar la historia, e incluso sumar datos claves.

Jacqueline confesó que el violento momento comenzó luego de que el hombre arrojara el celular con el que lo estaban filmando: “Ahí empezó un cruce de empujones, me pegó y me tiró los pelos", contó, y luego confesó: "Yo reaccioné igual porque me agarró un ataque de nervios muy grande”.

Tras haber sido agredida físicamente por el colectivero, la mujer decidió realizar una denuncia ante la Unidad Judicial, para que el hombre pague por lo que hizo: “Quiero que se haga público porque me amenaza diciéndome que me va a meter presa”, expresó.