Un grupo de por lo menos 100 personas se organizaron para cavar fosas y robarse el cableado subterráneo de líneas de teléfono a la vista de todos, incluso de la policía, según denunciaron los vecinos de la zona sur de Mar del Plata.

El insólito episodio tuvo lugar en los barrios SOIP y Las Canteras de la ciudad balnearia y se extendió a lo largo de unas 12 cuadras sobre la calle Catriel.

De acuerdo con lo reclamado, el último martes al menos 100 hombres y mujeres llegaron y se instalaron en el lugar para luego comenzar a cavar pozos, con una profundidad de un metro y medio aproximadamente.

Posteriormente, se llevaron los cables de la compañía Telefónica, los cuales estarían valuados en más de 300 mil pesos. El grupo siguió haciendo zanjas y sacando cables, incluso durante la madrugada y la mañana del miércoles. Y fue en el transcurso de ese día, que los vecinos manifestaron que no funcionaba el servicio telefónico.

Según trascendió, también hubo gente que se quedó sin internet y otros que perdieron las alarmas de monitoreo.

Tras los reclamos, efectivos de la Comisaría Quinta de Mar del Plata y del Comando de Prevención Comunitaria, división de la Policía Bonaerense, se acercaron al lugar. Sin embargo, no se produjo ninguna detención.

“Vino la policía, pero de la fiscalía dicen que no los pueden sacar porque no hay una denuncia de parte de Telefónica. No ha venido nadie del gobierno municipal y de la delegación Batán, que es a quien le corresponde la zona”, explicó el administrador del complejo SOIP, Adrián Saravia.

Según el diario La Capital, las acciones del grupo autoconvocado se frenaron el último miércoles luego de que la Justicia ordenara al personal policial que inste a los involucrados a que tapen todas las fosas que cavaron.