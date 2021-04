Un fiscal de la ciudad fueguina de Ushuaia pidió investigar si existió alguna conducta "dolosa" en el caso de la turista de 28 años, oriunda de Necochea, que murió el domingo mientras realizaba una excursión en zona de montaña.



Se trata del fiscal Nicolás Arias, que interviene en la causa y quien suscribió un "requerimiento de instrucción" para promover la investigación penal que se encuentra a cargo de la jueza de instrucción María Cristina Barrionuevo.



Arias le pidió a Barrionuevo la realización de una serie de medidas probatorias para reconstruir las horas previas al fallecimiento de Carla Ferrelli, de 28 años, quien se descompensó el sábado por la tarde cuando regresaba de una caminata al Glaciar Ojo del Albino y la Laguna Esmeralda, por un sendero que parte de la Ruta Nacional 3 a unos 15 kilómetros de Ushuaia.

.



Voceros judiciales informaron que en el caso ya declararon 15 personas como testigos, entre ellos el dueño de la empresa "Ushuaia Blanca" contratada por la joven para la excursión, el guía de montaña que la acompañó y otra persona más allegada a la firma.



Además, declararon en sede policial 12 miembros de la Comisión de Auxilio de la provincia que acudieron al rescate de la víctima, y la encontraron ya sin signos vitales.



Los investigadores buscan determinar qué sucedió entre las 18 del sábado, cuando Ferrelli se descompensó mientras regresaban de la caminata, en medio de una jornada con mucho frío e intensas lluvias, y la madrugada del domingo cuando se constató el deceso.

.



Algunos testigos coincidieron en declarar que el grupo (conformado por el guía y cuatro turistas) pidió ayuda por teléfono a las 19 del sábado, momento en que tres turistas se separaron de los demás para concluir el camino, y el guía se quedó al cuidado de Ferrelli, que ya no podía caminar.



Sin embargo, los miembros de la Comisión de Auxilio no llegaron a salir hacia el lugar porque la empresa informó que realizarían la maniobra con un "grupo propio".



Recién a las 22, cuando ese rescate se frustró por motivos aún no determinados, volvieron a comunicarse con los rescatistas que acudieron al sitio y se encontraron con la mujer fallecida a raíz de un paro cardiorespiratorio.

.



Este martes, la jueza Barrionuevo aguardaba el informe final de la autopsia realizada al cuerpo de la turista, para corroborar si el antecedente de la muerte fue, efectivamente, un cuadro agudo de hipotermia.



En ese caso , la investigación podría virar hacia las responsabilidades de la empresa y del guía, considerando que la excursión se llevó a cabo en medio de condiciones climáticas adversas y que se produjo una demora de cuatro horas entre la descompensación de la joven y el momento en que los rescatistas llegaron al lugar.