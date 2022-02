Este viernes se dio a conocer otro terrible caso de abuso sexual contra la dueña de una dietética, ubicada en pleno centro de Alta Gracia, Córdoba. Las imágenes fueron registradas por las cámaras de seguridad del lugar.

Evelina, víctima del depravado y propietaria del comercio, denunció al violento ante la Policía local y entregó su testimonio para evitar que sucesos de esta índole vuelvan a ocurrir.

"Noté una actitud sospechosa, no sé por qué, pero no le perdí de vista mientras atendía a otros clientes porque observaba todo el local. Cuando fue su turno intenté atenderlo lo más rápido posible para que se vaya", detalló Evelina en diálogo con la radio local Vibra.

Así el depravado intentó abusar de la mujer

El hombre fue al negocio a "observar" todo y se fue sin comprar nada. Después de una hora regresó al sitio y sucedió el terrible hecho. Según contó la víctima, el individuo ya tenía todo calculado, espero a estar solo con la mujer en el negocio para acercarse a ella. "Ingresó directo al mostrador y vio que la puerta del depósito de atrás estaba abierta, entonces me pidió algo de ahí adentro, ni siquiera sabía qué pedía, solamente quería que yo entre al depósito".

Ante la insistencia, el hombre pidió "un kilo de esa harina". Cuando Evelina va a buscar lo que él pidió, se lanzó contra su humanidad, la agarró del cuello y de la cintura pidiéndole que fuera al depósito y que haga silencio. Para su sorpresa, la damnificada lo mordió.

.

"Empecé a gritar y a levantar los brazos para que alguien me viera desde afuera", contó. Producto de los gritos, el abusador se fue corriendo del negocio. Posteriormente, intentó seguirlo para que no escapara, pero no pudo dar con él.