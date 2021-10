El "Pensionado de Sebas y Ani", que alojaba mascotas cuyos dueños no podían hacerse cargo por distintas circunstancias, fue denunciado por maltrato animal. La Justicia ya tomó cartas en el asunto. Las torturas a las que los animales habrían sido sometidos salieron a la luz a partir de un incendio que se originó en el lugar el domingo pasado.

El establecimiento ubicado en la ciudad de Pacheco, precisamente en calle Suiza al 300, estaría a cargo de una pareja identificada como Alicia Turowiez y Sebastián Galeano, quienes fueron denunciados en la comisaría de Pacheco por maltrato animal.

El escándalo dejó al descubierto que el pensionado funcionaba sin la habilitación correspondiente, según afirmó Bianca, una de las integrantes de la organización “Patitas al Rescate”, en diálogo con Crónica HD. Además, la joven expresó que el lugar hacía rato presentaba varias denuncias de vecinos de la zona que fueron testigos de las torturas que sufrían los animales, pero todas “quedaron en la nada”.

.

"Perros convulsionados, drogados, lastimados, con maltrato no solo físico sino también psicológico", es el estado en el que fueron encontrados algunos de los animales, que los tenían encerrados en pequeñas jaulas, de acuerdo a lo que contó una de las denunciantes. No obstante, los vecinos veían con frecuencia como "sacaban los cadáveres de la casa y los tiraban a la basura", expresó la joven. A su vez, la integrante de la ong manifestó que “en verano el olor es nauseabundo y no se puede estar en el patio de los vecinos, por el olor que genera la mugre que tienen”.

En tanto, en el lugar aún quedan algunos perros, cuyas familias aún no se enteraron de la denuncia que pesa sobre el establecimiento. “No los vimos a los animales no sabemos cuántos son y en qué estado están”, afirmó la proteccionista.

De acuerdo a lo que relató Bianca, a partir del escándalo que se generó, los dueños del pensionado "limpiaron todo", con la intención de ocultar las verdaderas condiciones en las que vivirían los animales. "Se veían venir lo que iba a pasar, entonces la policía actuó de oficio, el propietario los dejó entrar a la casa, pero ya habían limpiado todo", contó la joven quien además remarcó que ya hay una fiscal asignada en la causa.

Asimismo, desde la organización "Patitas al Rescate", sostuvieron que ellas se pueden hacer cargo de los animales cuyas familias tenían a sus mascotas en el pensionado y no los pueden tener.