Gloria Cusimano, la mujer de 67 años que fue salvajemente violentada para sacarle el dinero que había retirado de un banco cerca del Puerto en Mar del Plata, contó los motivos de porqué lo hizo.

"Yo dije, me la voy a llevar por la inseguridad, por el corralito, por el dólar, no hay seguridad de nada, no sé qué hacer. Al menos la saco, le doy una parte a mi hijo, otra a mi hija y la disfruto”, aseguró aún consternada por el hecho,

El robo se produjo este martes en la zona del Puerto de la ciudad balnearia, luego de que Cusimano retirara de una sucursal del Banco Francés 48 mil dólares por la venta de una vivienda.

La damnificada, contó detalles posteriores al robo y hasta la insólita respuesta del Comisario de la comisaría donde realizó la denuncia.

"Me puse a llorar, me agarró un ataque de nervios, me subió la presión y cuando me pude reponer, me fui a la comisaría a hacer la denuncia. Y ahí hice toda la exposición de lo que me pasó. Enseguida entró el comisario y escuchó todo lo que estábamos hablando, y él fue el que me dijo que no hiciéramos público el robo en los medios o en internet”, aseguró.