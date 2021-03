Pedir ayuda y no ser escuchada, una situación por la que atraviesan miles de mujeres en Argentina que sufren violencia de género por sus parejas o ex parejas y que deben enfrentar sin el acompañamiento de la Justicia el peor de los hostigamientos.

Este es el caso de Araceli Herrera, una mujer de 29 años oriunda de la localidad de Cañuelas, quien denunció en varias ocasiones desde junio del 2020 a Mauricio Font, un empresario de la construcción con quien fue pareja durante 2 años, que le hizo vivir una pesadilla interminable.

"La violencia física que sufría eran piñas, patadas. Tirarme en el piso y no parar de pegarme por la espalda, agarrarme la cabeza. Taparme la boca todo el tiempo, romperme el teléfono celular, todas esas cosas", relató Araceli a cronica.com.ar.

Araceli denunció a su ex pareja por violencia de género varias veces (Twitter)

Luego de difundir a través de su cuenta de Twitter sus fotos en donde se pueden ver los golpes que recibió, consiguió que este martes la Justicia le colocara una tobillera a su agresor y aumentara la restricción - que su ex pareja había ya roto - de 200 a 1000 metros, con un aparato que comienza a sonar si él rompe esa distancia.

"Más tranquila no estoy porque se que no se va a quedar quieto. Veo que por suerte se movió la causa porque tuvo repercución en las redes sociales, pero sino hubiese sido como cualquier otra persona. Yo espero poder llevarlo a un juicio", enfatizó la mujer.

Moretones en la cara, las marcas de la violencia física que denunció Araceli de su ex pareja (Twitter)

Araceli sostuvo que "los primeros golpes fueron en 2019" y que luego de "varias golpizas" decidió hacer la denuncia en la Comisaría de la Mujer y la Familia de Cañuelas en junio del año pasado.

Sim embargo, la situación se volvería más compleja luego de diciembre del año pasado, cuando tras una golpiza y ya con una perimetral, el hombre fue a ver a la mujer, por lo que el fiscal de la causa, Lisandro Damonte, pidió en febrero la "detención de Mauricio Font", a la cual no dio lugar el juez de Garantías del juzgado 8 de Cañuelas, Martín Rizzo.

El pedido del fiscal para detener a Maricio Font rechazado por el juez

"Él me decía 'yo si quiero te mato a vos y a toda tu familia, porque me cuesta el 0,001 por ciento del dinero que tengo' o también me amenazaba y decía 'cuando te mate va a parecer un robo'", relata Araceli, sobre una situación que espera que la Justicia pueda resolver, para poder vivir "sin miedo".