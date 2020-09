Tras el dolor que aún se vive por la muerte de Mirta Barcia (64), empleada municipal de Cañuelas, quien fuera asesinada de tres balazos por dos delincuentes que la asaltaron para robarle el celular frente a su casa en ese partido bonaerense, aparecieron imágenes aportados por las cámaras de seguridad en la cual se ve a los sujetos escapando raudamente del lugar.

El hecho ocurrió alrededor de las 22 del martes, en la calle Vicente Casares 144, del barrio La Unión, cuando Mirta Barcia (64) despedía a una amiga en la puerta de su casa y fue abordada por dos ladrones armados, que llegaron caminando y quisieron robarle el teléfono celular que tenía, un Samsung JA2.

Los voceros dijeron que la mujer primero se resistió a entregar el aparato y luego pidió auxilio, momento en que los delincuentes la hirieron a balazos y escaparon con el teléfono. La víctima fue llevada al hospital local en un auto particular, donde murió como consecuencia de la gravedad de las heridas sufridas.

A horas de ocurrido el crimen, aparecieron imágenes captadas por una cámara de seguridad del barrio, en la cual se ve cómo dos sujetos corren sobre la calle y doblan rápidamente en otra pasadas las 22 de ese día. Este registro fílmico le servirá a la policía intentar identificar a los presuntos asesinos de la empleada municipal.

¿Cómo sigue el caso?

La investigación por "homicidio en ocasión de robo" se encuentra a cargo de la Fiscalía 1 de Cañuelas, que conduce Lisandro Damonte, y de detectives de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de San Vicente. Una fuente cercana a la investigación indicó que a unos cien metros del lugar del asalto se encontró una campera y que se analiza si le pertenece a uno de los atacantes.

"Se esperan resultados de las pericias para luego avanzar en la investigación", sostuvo el informante. Una testigo declaró ante los pesquisas que los asesinos no tenían más de 25 años, que ambos llevaban puestas capuchas y uno tapabocas.

En esta vivienda mataron a Mirta Barcia (Gentileza Info Cañuelas).

Según las fuentes, la víctima era empleada en la secretaría privada de la intendenta de Cañuelas, Marisa Fassi, y se desempeñaba en el sector de "Decretos". La mujer se encontraba de licencia por la pandemia del coronavirus al ser considerada dentro de la edad de riesgo.

Triste despedida de la sobrina

"No caigo que te me fuiste, estábamos adentro felices, con tu bella sonrisa, con canto.... Solo sé que tengo un nudo en la garganta que no me deja respirar. Mi tía, mi segunda MAMÁ, ella se merecía estar acá, compartiendo su alegría, su canto. Muchos dicen que descanses en paz, pero para mi todo es una pesadilla", publicó en Facebook Gabriela, sobrina de la víctima.

La mujer sostuvo que vivió "un momento de mierda" que no va a olvidar "jamás", ya que su tía cayó en sus brazos y sus palabras fueron: "No, me dispararon", agregó.

Mirta Barcia tenía 64 años (Twitter).

"Solo le pedía a Dios dejala conmigo, tía por favor no me dejes, quedate conmigo. Estos hdp tienen que pagar como sea. Se llevaron a la mujer mas dulce, mas buena, la que muchas personas conocieron", afirmó.

Por último, Gabriela dijo que que necesita que "se haga justicia" ya que los delincuentes "destrozaron una gran familia".

Tras el crimen, desde el municipio de Cañuelas lamentaron el episodio y decretaron 48 horas de duelo. En un comunicado desde el Gobierno municipal manifestaron: “Queremos expresar nuestras condolencias y acompañamiento a su familia en este momento de profundo dolor. Las trágicas circunstancias de su muerte nos consternan y nos sumamos al unánime pedido de justicia”.