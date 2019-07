Un nuevo hecho de inseguridad quedó registrado por una cámara de seguridad, esta vez, en la localidad bonaerense de Pergamino. Allí, una joven de 24 años que circulaba en bicicleta en inmediaciones de las calles 11 y 6 del Barrio Viajantes de la mencionada ciudad, fue atacada por un motochorro que quería robarle la mochila.

"Apareció de atrás y me pidió que le de la mochila. No fui consciente de lo que pasó hasta que vi el video en las cámaras de seguridad. En todo momento me decía “hija de p… dame la mochila, te voy a pegar un tiro, te voy a matar. Supongo que estaba drogado por que me decía que esto me pasaba por haberle pegado a la mamá, y yo jamás le pegué a nadie”, contó la víctima.

En las imágenes se ve cómo el delincuente toma del cuello de forma desprevenida a la joven que venía circulando en bicicleta y con violencia la arroja al suelo, quien rápidamente se para y se aleja del delincuente.

Así quedó la joven luego del ataque (Gentileza Portal Pergamino)

Luego vuelve a agarrarla de la bufanda, la tira al piso y la encierra hasta sacarle la mochila. Además de recibir varios golpes por las caídas, la joven tuvo una importante herida en el cuello producto del segundo empujón que recibió y el roce con su bufanda.

“Estoy angustiada y tengo miedo de volver a andar en bici o sola por la calle. A la noche no puedo dormir”, indicó la mujer atacada en diálogo con Portal Pergamino. Ese mismo día radicó la denuncia en la Comisaria Tercera donde se encuentran analizando el video para individualizar la patente de la moto.