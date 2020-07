Un colectivero de la línea 95 enfrentó a dos delincuentes en medio de su recorrido en el barrio porteño de Balvanera y la violenta escena quedó registrada por el celular de uno de los pasajeros.

En la grabación, se puede observar cómo el conductor frena el rodado y los ladrones lo insultan, lo escupen y le lanzan piedras y hasta un tacho de basura.

“Estamos cansados, diariamente nos pasa esto, media hora antes estos mismos pibes subieron a cuatro coches a robar celulares. Es increíble, todos los días lo mismo. Me cansé”, manifestó Luis, el conductor del colectivo, en diálogo con Todo Noticias.

“Subieron dos personas, una de ellas era una persona mayor. Y atrás apareció uno de estos individuos que le metió la mano en la cartera. Lo vi y le cerré la puerta. En ese momento, me dijo: pará, pará que viene mi compañero, y le dije, no, bajate. Y ahí me empezó a insultar, escupirme y tirarme todo lo que se vio”, relató el chofer.

Posteriormente, apareció el cómplice de ese arrebatador y Luis bajó del colectivo. Los malvivientes se fueron hacía atrás mientras el conductor les gritaba: ”¡Vayan a laburar, pungas!”.

Pero la secuencia no terminó ahí: cuando Luis estaba volviendo al colectivo, los ladrones regresaron prepotentes y lo desafiaron para que vuelva a pelear.

En medio del enfrentamiento, los pasajeros le pedían al colectivero que acelerara y se fuera del lugar. Finalmente, tras un intercambio de insultos y gestos desagradables por parte de los ladrones, el chofer decidió continuar con su recorrido.

De acuerdo con su relato, los arrebatos son frecuentes en épocas de cuarentena. “Ya los conocemos a estos muchachos. Y no tienen horario. Suben a cualquier hora y arrebatan celulares, principalmente. Ya tienen un recorrido diagramado”, denunció, al tiempo que añadió: “Aparecen de a dos, de a tres, de a cuatro. Pero son siempre las mismas personas”.

“Estamos cansados. Yo me di cuenta porque un compañero me había avisado que venían de robarle a una pasajera cinco minutos antes. Y dos coches atrás mío le robaron a otro pasajero”, apuntó.

Y, por último, cerró: “Sacan el boleto como corresponde y todo. Miran, carpetean. Cuando van a tocar el timbre al que está distraído lo arrebatan y salen corriendo”.