Los niños sigue siendo testigo del horror de la inseguridad reinante, tal es el caso de un hecho ocurrido en la localidad bonaerense de San Justo, donde una cámara de seguridad captó el momento en el cual dos sujetos a bordo de una moto, roban a un grupo de personas entre los cuales hay una bebé y un nene de 9 años, que observó toda la secuencia y quedó en medio de la locura.

El hecho tuvo lugar el pasado 1 de enero a las 20.47, cuando en las imágenes se ve como algunas mujeres, una con un bebé, un hombre y un niño están en la puerta de un kiosco (mientras abrían la puerta de un vehículo blanco), y de pronto, dos motochorros se acercan al lugar, uno baja y con una pistola en la mano comienza amenazar con disparar si no le dan las pertenencias.

La gente primero ingresa en el comercio pero luego se se ve cómo las mujeres y el pequeño atemorizado corre hacia la calle. La secuencia finaliza cuando uno de los malhechores le roba la cartera a una mujer, le pega en la espalda a una persona y escapa.

Angustia de madre

Agustina, madre del niño de 9 años, sostuvo que "no sabía lo que había pasado hasta que me enteré por medio de la cámara que hay en el comercio, y la verdad no salvamos de milagro. Desgraciadamente, hay que amoldarse a los ladrones y si antes teníamos medidas de seguridad, ahora hay que agregar más porque el comercio tiene que seguir abierto".

En tanto, la policía bonaerense revisa las imágenes captadas por la cámara para identificar a los sujetos que participaron del atraco.

Situación parecida en Bernal

Al menos tres delincuentes armados con escopetas tipo Ithacas, que se hicieron pasar por policías bonaerenses, asaltaron en una calle de la localidad de Bernal a un hombre a bordo de una moto y amenazaron a un vecino que estaba junto a su hijo de 3 años.

El hecho ocurrió cerca de las 20.30 del sábado pasado, cuando -de acuerdo a las imágenes de una cámara de seguridad que trascendieron en las últimas horas- el grupo de ladrones llegó a bordo de una camioneta negra de alta gama a la esquina de Victorica y Formosa, en el mencionado municipio del partido bonaerense de Quilmes, con la aparente intención de robar en un bar.

En el video puede observarse que los delincuentes portaban armas largas y vestían chalecos antibalas de la fuerza de seguridad provincial, y cómo en plena calle uno de ellos le sustrae algunas pertenencias a un hombre que se encontraba arriba de su moto en ese lugar, mientras sus cómplices ingresan al local.

Allí estaban además un niño de 3 años y medio en la vereda junto a su padre, que al darse cuenta de la situación, rápidamente protegió al menor entre sus piernas y le pidió a los delincuentes que "con el nene, no".

Según los testigos, los asaltantes parecían "profesionales", ya que todos llevaban barbijo, gorra, chalecos y guantes y estaba "muy tranquilos". Tras cometer el robo, el grupo de ladrones volvió a subir a la camioneta y escapó del lugar.