La brutalidad con la cual se manejan algunos delincuentes para lograr su cometido, ya no tiene medida, y la prueba más concreta se vivió en un barrio de la ciudad de Córdoba.

El martes pasado, cerca de las 14, una mujer se encontraba realizando quehaceres domésticos cuando de pronto, tres delincuentes abrieron el portón de su casa (ubicada en el barrio Quebrada de las Rosas) e ingresaron de forma violenta.

La mujer escuchó los ruidos e intentó cerrar la reja que separa la galería exterior de la cocina para impedir que los atacantes ingresaran a la casa. Una cámara en uno de los ambientes de la casa registró la agresión que recibió: uno de los atacantes golpeó la puerta con una trompada que rompió el vidrio de la puerta, logró alcanzar a la víctima, que gritaba y pedía ayuda, y le tapó la boca.

La mujer, como se ve en el video, siguió resistiéndose, pero fue en vano. Los otros dos atacantes la tiraron al piso y, mientras uno la sostenía, la golpearon y ataron de manos y pies con precintos.

.

Los hijos adolescentes, que estaban en la planta alta de la vivienda y escucharon los ruidos, se escondieron y avisaron del robo a la policía y a su papá.

“Habíamos terminado de almorzar, yo me iba a atender a mi consultorio. Salí por el portón y no lo cerré, solamente lo arrimé, y me subí al auto. Cuando salí vi que venían dos muchachos caminando pero no tenía por qué sospechar de nada”, señaló Fernando Vicente, marido de la víctima, en diálogo con El Doce.

La mujer no pudo evitar que los delincuentes ingresen a su vivienda (Captura de video).

“Esta gente claramente vio la forma en la que cerré y aprovecharon ese momento para entrar. Mi señora que estaba lavando los platos los ve, trata de impedirlo, se resiste y los delincuentes ingresaron, la maniataron y le pedían dinero y joyas”, relató el hombre. “Mis dos hijos menores alcanzan a esconderse y llaman a la policía, que llegaron muy rápido. Pero mientras tanto se robaron todo lo que encontraron: la PlayStation, una computadora, dinero, varias cosas”.

Alertados por la llegada de la policía, los delincuentes huyeron por la parte trasera con los objetos robados. Si bien se montó rápidamente un operativo cerrojo para atraparlos, aún no hubo detenidos por el hecho.

Robo en Córdoba: infarto y terapia intensiva

Dos horas después, la mujer manifestó que tenía un fuerte dolor en el pecho, por lo que su pareja la trasladó hasta el Instituto Modelo de Cardiología para que fuera atendida por un médico. En el lugar le confirmaron que sufría un infarto y debió permanecer dos días internada en terapia intensiva. Luego fue trasladada a una habitación común, donde todavía continúa internada en observación.

“Ella es saludable, tiene 50 años y totalmente sana: no fuma ni toma ningún medicamento y hace deporte regularmente”, señaló el hombre a Cadena 3. “Es un daño irreparable, porque esa angustia, esa sensación, nunca lo vamos a superar”, lamentó y aseguró que, tras el asalto, su familia ya evalúa mudarse fuera de la ciudad de Córdoba.

Crónica Policiales: todas las noticias de hoy