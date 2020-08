Un adolescente de 17 años y un joven de 22 fueron detenidos acusados de haber asaltado en las localidades bonaerenses de Quilmes sur y Ezpeleta a un padre con su nena de 4 años y a un periodista local que luego los persiguió hasta la casa donde fueron arrestados, informaron fuentes policiales.

.



Las detenciones fueron concretadas el domingo por la tarde en el cruce de las calles Güirales y Emilio Zola por efectivos de la comisaría 6ta. de Quilmes, con jurisdicción en Ezpeleta, en el sur del conurbano.



Los móviles policiales llegaron a ese sitio tras una serie de llamados que denunciaban un conflicto vecinal por un robo.