El periodista de la localidad chaqueña de Villa Río Bermejito, Luis Mancini, quien fue brutalmente agredido el miércoles mientras realizaba su programa en FM Horizonte, aseguró que el ataque que sufrió fue “un intento de homicidio” y que si no hubiera sido por los vecinos de la zona que se acercaron a la emisora “me mataban”.

Mancini aseguró a Chaco día por día que este atentado fue una represalia por la serie de denuncias e investigaciones periodísticas sobre presuntos hechos de corrupción cometidos por funcionarios del gobierno local.

Señaló que, además del exsecretario de Obras Públicas Municipal, César Gavilán (echado de su cargo tras conocerse la agresión) y su hermano, Ramón Gavilán, participaron del ataque otras dos personas más. Una de ellas, también sería funcionario de la comuna y habría utilizado un auto afectado al municipio.

Reconoció que teme por su vida y la de su familia, pero aseguró que a pesar de este ataque continuará viviendo en Villa Río Bermejito y trabajando en su emisora.

¿Qué pasó con el periodista?

Desde una clínica de la localidad de Castelli, donde se recupera de las lesiones que sufrió, Mancini detalló lo que ocurrió el miércoles por la mañana mientras conducía su programa de radio.

“Estábamos tratando diversos temas y entre esos, algunos hechos de corrupción que ocurren en Bermejito”, contó el periodista. “Y de repente entró al estudio el secretario de Obras Públicas (César Gavilán) y su hermano (Ramón), que es guardaespaldas y es experto en artes marciales. Ellos entraron a la radio, de una patada en la radio. Se me tiran encima y me empiezan a agredir. Y sin mediar palabra”, sostuvo Mancini. “Si no fuera por la gente que escuchó lo que pasaba y vino a la radio, estas personas me mataban, porque vinieron a matarme”, añadió.

El periodista fue derivado a un hospital de Castelli (Gentileza Diario Norte).

“Los médicos me dijeron que tengo traumatismo de cráneo, de tórax y tengo un enfisema pulmonar por los golpes. Por eso estuve en terapia intensiva hasta hace un rato. Además, tengo escoriaciones por todos lados”, contó.

Si bien estos dos sujetos fueron detenidos, el periodista comentó que, de los videos de las cámaras de seguridad que están instaladas en su radio, surge que hay otras dos personas involucradas en el atentado: el chofer que los trajo en un auto a los agresores y otra persona más que estaba en la calle esperando a bordo de una motocicleta, como apoyo.

.

“Hay dos personas más que participan: el chofer, que es el inspector de Bromatología de Bermejito quien lo trajo en el auto de alta gama del municipio y otro hermano de los Gavilán que llega en otra moto. Estas cuatro personas participan en el intento de homicidio”, indicó el periodista.

Otro ataque hace meses

Mancini recordó que no es la primera vez que sufre un atentando ya que el 7 de junio pasado, Día del Periodista, personas desconocidas ingresaron en su emisora y la destrozaron. La denuncia penal, dijo, no prosperó.

“Después me mandaron una patota que me amenazó”, recordó. Días antes de la agresión del miércoles, aseguró que tuvo una charla con el ministro de Gobierno, Juan Manuel Chapo, quien le habría pedido que morigere sus críticas hacia el intendente. “Me dijo: ‘Morigerá’. Eso es censura”, señaló.

.

Tras negar que este hecho haya tenido algo que ver con su militancia política (es presidnete del PJ local), hizo responsable por lo ocurrido en su radio al intendente de la localidad y reconoció que tiene miedo por la seguridad de su familia. “Acuso directamente al intendente Paredez”, sostuvo. “Quiero seguridad. Temo por la vida de mis dos nenitos”, añadió, aunque remarcó que, a pesar de sus miedos, seguirá viviendo y trabajando en Bermejito.