En un video exclusivo, cronica.com.ar registró cómo fueron los últimos minutos de Fabián Gerardo Tablado en la Unidad 21 de Campana, después de estar allí durante más de 23 años por matar a su novia, Carolina Aló, de 113 puñaladas.

Tablado, quien cometió el crimen cuando tenía 20 años, salió en libertad cerca de las 12 del mediodía de este viernes. Cumplió su condena en la cárcel ubicada sobre el kilómetro 5,5 de la Ruta 6, penal donde pasó sus últimos años en el pabellón 5, un lugar destinado a los internos que profesan el culto evangelista.

Tras salir de la prisión, el femicida, en diálogo con la prensa, sostuvo que piensa todos los días sobre el crimen de Carolina y que "no hay día que no sienta remordimiento". Además, agregó: "Quiero hacer las cosas bien. No soy solamente lo que hice en el pasado".

El hombre estuvo durante más de 23 años en la cárcel (Fernando Pérez Re/Crónica).

El crimen ocurrido el 27 de mayo de 1996, que tuvo lugar en la casa de la familia Tablado, se convirtió en uno de los casos policiales más resonantes de la historia criminal argentina.

Tras efectuar el asesinato, el homicida escapó, le confesó lo sucedido a un amigo y se fue a esconder debajo del puente de la calle Tedín, en Tigre, a unas 20 cuadras del lugar del crimen, donde unas horas más tarde la Policía lo detuvo.