Dos delincuentes en moto interceptaron a una censista que encuestaba a los vecinos en La Plata y la arrastraron por la vereda para sacarle la cartera. El episodio, que quedó filmado por las cámaras de seguridad, ocurrió a escasas tres cuadras de una comisaría de la zona.

Todo sucedió en el barrio La Loma, a plena luz del día, cuando la mujer, identificada como Julieta, iba a hacer las encuestas casa por casa en el barrio para incentivar a los vecinos a que completaran la versión digital del Censo 2022.

Caminaba por la calle 43 entre 16 y 17, a pocas cuadras de la comisaría Cuarta, cuando los hombres subieron con la moto a la vereda, y la interceptaron. En las imágenes del video se puede ver cómo uno de los delincuentes la agarra y luego de un forcejeo, la tira al piso.

La censista fue arrastrada por la vereda, pero se resistió a soltar su cartera. Luego, los motochorros siguieron su camino y lograron fugarse con el celular de la víctima. La mujer fue asistida por vecinos que escucharon sus gritos de auxilio.

Julieta quedó con dolores producto de la fuerte caída, pero no sufrió heridas de gravedad. En la denuncia que radicó, la mujer contó que vio cómo uno de los hombres le apuntó con un objeto que no pudo identificar y afirmó que luego del intento de robo quisieron también asaltar a otras personas que circulaban por la cuadra.

Otro ataque de motochorros en Merlo

En las últimas horas, se viralizó un video que muestra la increíble reacción de un vecino para evitar un robo de motochorros en la localidad bonaerense de Merlo. Al verse rodeado por cuatro delincuentes, el hombre se metió de “palomita” adentro de un kiosco para escaparse de los facinerosos.

El dueño del local, Javier, declaró: “Cuando abro la puerta me encuentro con un pibe y la chica que trabaja conmigo. Le fueron a robar a él y se tiró de palomita a la ventana”. Además, reconoció la ingeniosa reacción del vecino: “La verdad que es un campeón, porque no me rompió nada”.