Dicen que el mejor amigo del hombre es el perro, y una de esta especie dio muestra de ello en una vivienda de la localidad bonaerense de Berazategui, donde tres delincuentes tuvieron que esforzarse para sustraer la camioneta a un hombre que llegaba a su morada.

El hecho tuvo lugar en cercanías de la avenida 14 y calle 159, cuando en una imagen de una de las cámaras de seguridad de la zona, se pudo ver como el animal olfateaba la medianera y movía la cola, en señal de que algo extraño había en ese lugar.

Robo a pesar de la perra guardiana

Mientras tanto, el dueño de la camioneta abrió el portón de alambre para ingresar el vehículo, cuando de pronto, tres sujetos con barbijo saltaron desde la maleza con fines de robo. El dueño del rodado se escapó corriendo, al igual que el animal, mientras dos de los malhechores se subieron arriba de la camioneta, y un tercero intentó ingresar en la vivienda sin resultado positivo.

La secuencia termina cuando los ladrones escaparon con la camioneta y la perro se quedó sola en la puerta mirando la escena final.

La palabra del hombre asaltado

Tras horas de ocurrido el episodio, Charly, se acercó a los medios y sostuvo que "dejo la camioneta siempre afuera y eran las 19.30 en ese momento. Cuando voy a entrarla, veo que la perra se asoma y siempre que hace eso, es porque hay alguien del otro lado. Ya había sacado a 5 o 6 chabones de ahí varias veces, porque la casa la demolieron porque van a hacer un local y por la cuarentena no vinieron a trabajar más, quedó todo en ruinas pero está cerrado. De todas maneras, podés saltar por el costado porque no hay alambre de púa y justo en estos días, iba a hablar con el dueño para hacer algo, porque de este lado es croto pero del otro hay una profundidad".

El hombre agregó que "todo fue en el momento, estaban ahí para que no me diera cuenta ni el perro tampoco, pero cuando me doy cuenta miro, no veo nada, metí la camioneta y ví al pibe, traté de echarlo pero ahí vi que tenía un arma y me fui corriendo. Empecé a gritar para que no se metieran adentro, uno entró con un fierro pero no pudo llevarse nada. La saqué barata y es la primera vez que me pasa algo así".

