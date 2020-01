Una patota, integrada por tres mujeres y un varón, atacó salvajemente a una joven de 23 años a la salida de un boliche, situado en la capital de Tucumán. Este lunes quedaron detenidos tres de los involucrados.

“Me pegaban en la cara y en la cabeza. Me salía sangre por la nariz y por la boca. Me dejaron desfigurada”, detalló Romina López sobre el episodio que se desarrolló este domingo en la vereda del local bailable Tornado, en el barrio de San Antonio de Los Ralos.

En el video que se viralizó a través de las redes sociales se puede observar cómo una de las chicas agarra del pelo a Romina y otra de las piernas para que el muchacho le pegue una patada. La Policía llegó cuando ya había terminado el violento episodio y efectuó disparos al aire para dispersar a los concurrentes.

.

La víctima fue trasladada al hospital de Los Ralos y luego realizó la denuncia. "La cabeza me palpitaba. Todavía me sigue doliendo", precisó. Mientras se desarrollaba el incidente, además, le robaron el teléfono celular.

De acuerdo con Romina, dentro del lugar también fue hostigada por el grupo agresor. "Los conocía de vista. Dentro del boliche se reían y se burlaban, y me tiraban la bronca. Cada vez que pasaba al lado de ellos me empujaban, y cuando terminó el baile, a las seis de la mañana, me llamaron, pero yo salí con unos amigos", explicó.

"Estaban muy borrachos y drogados cuando me atacaron. Una de ellas me atacó y me defendí y ahí me agarraron entre los cuatro", manifestó en diálogo con el diario La Gaceta.

Según testigos, el personal de seguridad del boliche no intervino, a pesar de haber presenciado toda la escena.

Tres de los involucrados quedaron detenidos.

Dos hermanas, de 18 y 20 años, y un joven conocido como “Maxi”, de 23 años, quedaron aprehendidos el último lunes por la noche en la Comisaría Los Ralos por disposición de la Justicia provincial. El fiscal que tiene a su cargo el caso es Ignacio López Bustos.