Dos internos de la cárcel santafesina de Las Flores murieron este martes por la madrugada durante disturbios iniciados en la tarde del lunes, atribuidos a un reclamo de mayores medidas preventivas contra el coronavirus, con lo cual la cifra de fallecidos se elevó a tres contando el del penal de Coronda.

Otros cinco presos fueron derivados al hospital Cullen con diversas lesiones. Según informó el Servicio Penitenciario Bonaerense, los primeros incidentes ocurrieron en la Unidad 54 de Florencio Varela y luego se replicaron en la Alcaidía de Batán. "En ambos casos se pudo normalizar la situación en pocos minutos", explicó la autoridad en un comunicado.

En un video que se difundió por WhatsApp, un hombre habló en representación de internos de las cárceles de Coronda y Piñero y sostuvo que están de acuerdo con la suspensión de las visitas, que se concretó hace varios días, pero denunció que guardiacárceles y otros trabajadores del penal no cumplen con las medidas preventivas.

En el pabellón 2 varelense los internos provocaron disturbios y tabicaron los accesos, hasta que se inició una mediación, por lo que resolvió el conflicto de manera pacífica y sin heridos, comprometiéndose con seguir el diálogo. En tanto, en el pabellón B de Batán los internos que participaron de los disturbios rompieron parte de las instalaciones y arrojaron elementos contundentes.

En este caso, ante la imposibilidad de diálogo, el personal penitenciario actuó desactivando el conflicto. Por último, desde las 15.45 se desarrolló en las santafesinas cárceles de Coronda y Las Flores dos violentos motines donde los presos reclamaban el cumplimiento de medidas de higiene y seguridad.

El más difícil de sofocar, según explicó la justicia, fue la protesta en Coronda, a unos 45 kilómetros de la ciudad de Santa Fe, donde unos 300 presos iniciaron un incendio en uno de los sectores y se viralizaron por las redes sociales imágenes de los internos. En ambos casos los reos ganaron los techos hasta obtener el diálogo con las autoridades de seguridad.

Dos internos mueren en penal santafesino

Así lo confirmó el secretario de Asuntos Penales de Santa Fe, Walter Gálvez, quien indicó que "en Las Flores la situación se tornó incontrolable cuando tomaron la farmacia de la cárcel y ahí se mezclaron el consumo y las grescas. Hubo dos muertos por peleas entre los internos".

El funcionario añadió que "en Coronda la situación está controlada desde la tardecita. Hubo un fallecido previo al motín. Hay 2 heridos. Hubo destrozos en la sastrería del Iapip (Instituto de Industrias Penitenciarias), donde se fabricaban 10 mil barbijos".

En diálogo con radio Brigadier López, Gálvez dijo que "causó sorpresa que los dos amotinamientos (Coronda y Las Flores) se dieran en línea, casi simultáneamente, y con reclamos muy similares".

"Cuando en Las Flores se avanzó sobre la farmacia se decidió interrumpir el diálogo y recuperar los pabellones tomados. Por suerte no hubo bajas en ninguno de los sectores, ni penitenciarios ni reclusos", comentó Gálvez.

Además, aclaró que "no hubo fugas, no hubo toma de rehenes y no hubo heridos de parte del personal penitenciario. Desmiento las versiones que circularon ayer. Hoy evaluaremos para ver si hay traslados".

La recuperación de todas las instalaciones de la cárcel de Las Flores, situada en el barrio del norte de Santa Fe que lleva el mismo nombre, ocurrió alrededor de las 4 de la madrugada.

Intervinieron el el operativo el ministro de Seguridad, Marcelo Saín, y el Secretario de Justicia, Gabriel Somaglia, con agentes de las Tropas de Operaciones Especiales (TOE) y del Grupo de Operaciones Tácticas (GOT) que respaldaron la labor del Grupo de Operaciones Especiales Penitenciarias (GOEP).