Las últimas fotos y videos que Nahir Galarza, la joven detenida por el asesinato de Fernando Pastorizzo en Gualeguaychú, subió a Snapchat, fueron dadas a conocer en las últimas horas.

Las fotografías difundidas fueron tomadas en la red social preferida de los adolescentes y puede verse a la joven, detenida en la comisaría de la Mujer de la ciudad entrerriana, tomándose selfies, mostrando sus maquillajes y sus apuntes antes de estudiar.

El vocero de la familia, Jorge Zonzini, difundió en su cuenta de Twitter un video que muestra a la imputada jugando con su hermano con capacidades diferentes para demostrar que la detenida no es "el monstruo que quieren instalar".

La joven se mostraba estudiando apuntes de Derecho.

Junto al video, Zonzini escribió: "Aquí, la adolescente que, según el ex ministro de Justicia Rubén Virué, es 'fría e imperturbable'. A juzgar por su cara pálida, el imperturbable es él. A Nahir, al nacer, en lugar de una Barbie, le dieron a su hermanito especial Áron".

"Ese video lo hizo mientras era una adolescente sin futuro. Es contundente, ese video no se puede preparar. Esto revela que los días previos al incidente, Nahir no se preparaba para matar a nadie. Se preparaba para estudiar, recibirse de abogada e irse de vacaciones con las amigas. Y no es ficción, es la realidad", comentó el manager mediático a Crónica.

Se sacó selfies.

Estuvo junto a su mascota.