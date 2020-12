Un hombre se atrincheró casi tres horas en la terraza de una vivienda del barrio porteño de Villa Crespo, según aseguró, tras haber recibido una notificación judicial de una denuncia por violencia de género, y amenazó con hacer detonar una bomba que llevaba en una mochila. Finalmente, se entregó a la Policía.



Fuentes policiales aseguraron que el hecho se registró en una casa de la calle Valentín Virasoro al 1600, en el barrio porteño de Villa Crespo, y que el hombre, de nacionalidad paraguaya, quedó detenido y se comprobó que no portaba explosivos en esa mochila sino solo unos cables.







El episodio se originó cerca de las 6 de este lunes, aparentemente cuando el hombre recibió una notificación sobre una denuncia por violencia de género, por lo que debía abandonar el hogar a partir de las 6 a raíz de una restricción de acercamiento hacia su ex pareja.



Sin embargo, el hombre no solo rechazó la notificación sino que se negó a irse de su casa, por lo que subió a la terraza y amenazó con hacer detonar una bomba que llevaba en una mochila.







Los vecinos alertaron a la Policía, por lo que efectivos de la Comisaría Vecinal 15B montaron un importante operativo, con el corte de calles incluido, y se convocó a un negociador para convencerlo para que depusiera su actitud y se entregara.



Pocos minutos después llegó personal de la División de Operaciones Especiales Metropolitanas de la Policía de la Ciudad y expertos en explosivos, que constataron que el hombre no llevaba ninguna bomba en la mochila y que no había rehenes en la vivienda, tal como se sospechaba en un principio.



Finalmente, pasadas las 8.40, el hombre aceptó entregarse y fue bajado desde la terraza a través de una escalera que la Policía montó en el frente de la vivienda.



El hombre, que fue atendido por personal del SAME, quedó detenido a disposición de la Justicia que lo indagará en las próximas horas.