Tras conocerse la noticia de que "los hijos del poder" quedaron absueltos porque el tribunal consideró que no hay elementos para condenarlos, la fiscalía impugnará el fallo. En ese contexto, Crónica HD habló con la fiscal María Bottini, quien manifestó estar en desacuerdo con la resolución judicial, de manera que presentará una apelación ante la justicia. "Haremos todo lo posible para que este fallo sea revertido", sostuvo.

"No estamos de acuerdo con este fallo entonces vamos a presentar una apelación frente al Tribunal de la provincia de Chubut, que es el recurso que tenemos los fiscales cuando tenemos fallos adversos con los que no estamos de acuerdo", sentenció Bottini en diálogo con este medio.

En esa línea, la fiscal cuestionó la "falta de perspectiva de género, y también el concepto de consentimiento" que dan cuenta en el fallo dictado el sábado pasado por las juezas Ana Karina Beckle, María Laura Martini y Marcela Pérez, quienes determinaron la absolución de los tres imputados por una violación grupal a una joven ocurrida en 2012 en Playa Unión.

"Nuestra disconformidad es porque entendemos que la prueba no se analizó teniendo en cuentas las especiales características de este tipo de casos", expresó la funcionaria.

En ese sentido, la fiscal explicó que "el Tribunal entendió que no había elementos para condenarlos", por un lado, "respecto a la falta de pruebas de la autoría de dos de los imputados", en tanto expresó que "respecto al tercero entendieron que no estaba claro si la víctima había consentido o no el acto".

No obstante, Bottini puntualizó que eso "depende del criterio de cada tribunal".

"Con los mismos elementos pueden llegar a una condena, y en este caso se interpretó de una manera diferente", sostuvo.

El Superior Tribunal de Justicia de Chubut respaldó a las juezas que dictaron la abolución de los imputados en la violación grupal:

El Superior Tribunal de Justicia de Chubut respaldó a las juezas que dictaron la absolución de los tres imputados por la violación grupal en Chubut, y emitieron un comunicado oficial. "Por razón de los hechos de intimidación sufridos durante el último fin de semana por tres juezas del fuero penal, el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del Chubut hace público su repudio, lo cual, desde luego, no implica opinión alguna sobre lo resuelto en el caso", dice el texto.



El escrito agrega que "respetamos el derecho de reunión para peticionar, pero al ejercerse no deben violarse otras normas, que incluyen el acatamiento a las reglas del sistema republicano".



Los integrantes de la corte suprema provincial indicaron que "no es lícito tratar de imponer la voluntad de un grupo en menoscabo del normal funcionamiento de las instituciones".



"Los cuestionamientos de criterios judiciales deben ser encaminados por la vía de los recursos procesales, no por la de la presión, la del reproche intimidatorio, ni la del escrache", agregaron.



Finalmente, el máximo órgano del Poder Judicial de Chubut, que preside Alejandro Javier Panizzi, recordó que "toda decisión judicial de primera instancia es pasible de revisión por tribunales superiores a instancia de las partes intervinientes en el proceso, siempre en el marco de la legislación vigente pero nunca por fuera del imperio de la ley".