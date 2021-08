Carlos Sepúlveda, secretario general del Sindicato de la Salud Pública (SISAP) de Chubut fue denunciado por violencia de género y laboral por dos trabajadoras de la salud, quienes fueron víctimas de maltrato cuando el dirigente visitó el Hospital de El Maitén.

Una de las denuncias fue radicada por la jefa de personal del centro de salud de esa localidad cordillerana, quien además aportó testigos.

Pamela Leiva en Radio Chubut, resumió que el dirigente sindical se presentó en su oficina a los gritos, y desde la ventanilla, le formuló una serie de reproches que la dejaron "paralizada".

Pamela Leiva y Malvina Vásquez, dos empleadas del Hospital de El Maitén denunciaron por violencia de género y laboral al secretario general del SISAP, Carlos Sepúlveda. (Gentileza: Noticias 259)

La trabajadora del Hospital Sub Zonal de El Maitén, denunció a Sepúlveda por un hecho que ocurrió el pasado miércoles, Al medio local Radio 3 contó que "pidió hablar conmigo, me siento para dialogar pero me bloqueó porque nunca se me pasó que me iban a gritar y a amenazar, menos en el lugar de trabajo”.

"Cualquier mujer está expuesta a que este señor las amenace y las trate mal”

“Nos empezó a decir cómo teníamos que hacer las cosas, siempre con un tono alto y agresivo. Pregunté cuáles eran las cosas que hacer, nos decía que trabajábamos mal y más de 12 horas al día. Pedimos los reclamos por escrito pero en ningún momento pude reaccionar porque me bloqueó”, contó la víctima quien denuncia al dirigente sindical por violencia de género y violencia laboral.

La trabajadora de la salud aseguró al medio que la agresión del dirigente hacia ella sorprendió a todos. “Mis compañeros me miraban para ver en qué momento iba a reaccionar, cosa que no pude, por el accionar de este hombre. Lo escuché nada más”, contó.

“Estamos con la denuncia en mano y siguiendo con los trámites administrativos, no queremos que vuelva y menos en esas condiciones, porque cuesta volver a charlar con alguien que es violento”, aseguró.

"No queremos que vuelva. cuesta volver a charlar con alguien que es violento"

Leiva radicó la denuncia en la comisaria por violencia de género y laboral.

“Nos pasó con este hombre algo que nunca habíamos vivido. Voy a hacer un seguimiento personal para que no le pase a otra persona, porque al ser del sindicato y seguir en la Comarca, cualquier mujer está expuesta a que este señor las amenace y las trate mal”, expresó.

"Fue tal la forma agresiva que desplegó este señor, al que no conocía, que me dejó muda", dijo la víctima.

Según se supo, hubo otros hechos más de violencia que sucedieron tras lo que vivió Leiva. En el sector de estadística del mismo hospital, Sepúlveda se presentó y amedrentó a la responsable de esa área, quien también sufrió su agresión.

Malvina Vásquez, según publicó Noticias 259, en la denuncia presentada relató: “De la forma en la que me habló gritándome, me sentí muy amedrentada, vulnerada en mis derechos como mujer por lo que lo tomo como una violencia de género y violencia laboral. Este sujeto no tiene el derecho de maltratar a las personas por la condición o rango que posea en este sindicato, dado que este sindicato está afiliado en forma externa”.